L'esasperazione di Edoardo Milliaccio, titolare del Dodo Caffè, locale di uno dei luoghi da tempo simbolo della movida veneziana, ieri è sfociata in una protesta silenziosa. All'ultimo Dpcm l'esercente di fondamenta degli Ormesini ha voluto rispondere esponendo sulla porta della propria attività, aperta vent'anni fa, un cartello dal messaggio chiaro: «Ho sempre rispettato le ordinanze e i decreti, le distanze, la mascherina e gli igienizzanti. Io non chiudo». Un'esasperazione, quella di Milliaccio, padre di due figli, veneziano doc e classe 1966, resa ancor più dura dalle improvvise e nuove restrizioni riservate al settore della ristorazione. E se già domenica scorsa l'uomo si era detto pronto a tutto, anche ad un arresto, esprimendo la volontà di restare aperto ai suoi clienti come se niente fosse, la cosa è in realtà virata in altro. Perché ieri sera, dalle 18 alle 18.45, Milliaccio ha messo in campo una protesta fatta di porte chiuse alla clientela ma di luci e musica accese. Una situazione che alla fine ha coinvolto gran parte dei locali della zona e di alcuni di quelli del centro storico. «Ho investito molto per mettermi in regola col precedente Dpcm, al quale oggi chiedo di tornare. Le sue regole afferma il titolare che nel suo plateatico può avere al massimo 8 tavolini distanziati di un metro mi andavano benissimo ed io le ho sempre seguite alla lettera: per questo non capisco come mai, pur avendo obbedito a tutto, d'ora in poi dovremo chiudere alle 18. Non trovo giusto che per colpa di alcuni che non hanno rispettato le regole, debbano penalizzare tutti in questo modo». E aggiunge: «Avevo due dipendenti, ma ora uno soltanto. L'altro? Tra concorrenza con gli altri locali, Aqua Granda e covid, sono stato costretto a lasciarlo a casa». Proprio per l'impegno e l'investimento economico riservato ai dispositivi anti contagio, che mensilmente gravano sulle casse anche per un centinaio di euro, accanto ad un controllo scrupoloso della propria clientela, Milliaccio non ha dubbi: togliere anche l'ultimo aperitivo serale, che sul fatturato della giornata pesa per una buona metà, equivale ad una vera e propria condanna.

Marta Gasparon

