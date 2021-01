IL PROTAGONISTA

Emanuele Macaluso se n'è andato ieri a 96 anni a causa di problemi di cuore per i quali era ricoverato. E' scomparso alla vigilia del centesimo anniversario della nascita del Pci, il partito nel quale aveva militato fin dal 1941. Sindacalista, parlamentare, direttore de L'Unità e del Riformista e ultimamente anche blogger, Macaluso ha attraversato la storia italiana stando sempre dalla parte della sinistra ma in modo laico, diventandone la coscienza critica. E' sempre stato un riformista vicino a Giorgio Napolitano con il quale ha condiviso un'amicizia lunga mezzo secolo. Il Senato ieri gli ha dedicato un minuto di silenzio e innumerevoli sono state le manifestazioni di cordoglio da parte delle forze politiche e sociali e del mondo della cultura.

IL POLITICO E L'UOMO

Ma sarebbe riduttivo considerare Macaluso solo come un Grande Vecchio della Repubblica. In realtà era un uomo che ha vissuto la sua vita in modo speciale. Anzi, come lui stesso amava dire, Macaluso di vite ne ha vissute tre e tutte giocate a fondo sul piano pubblico e su quello privato con amori grandissimi e profondi. Ma innanzitutto Macaluso era un sopravvissuto di un'Italia «poverissima ma bella», finita in archivio da decenni. Raccontava del padre («A mezzogiorno mangiava sempre mezzo chilo di pasta e beveva un litro di vino ma era magrissimo») che come abitazione poteva permettersi una stamberga senza pavimento. Emanuele diventa comunista nel 1941, da ragazzino, quando si ammala di tubercolosi. Vomita sangue e va in sanatorio sperando di vivere fino a 30 anni. Conosce un altro ragazzino che fu poi l'amico di una vita, Calogero Boccadutri, che lo introduce nel Pci clandestino. Ma Emanuele trasgredisce subito le regole bigotte del partito perché si innamora di Lina, donna bellissima e sposata. Va a conviverci e i due fanno due figli in una Sicilia che li disprezza. Per questo non solo fu arrestato dai carabinieri ma anche il suo amico Boccadutri gli disse che avrebbe dovuto discutere del suo comportamento con i dirigenti del partito.

La sua intelligenza e lo stile dinamico e coraggioso lo lanciano al vertice della Cgil siciliana. Occupa le terre ma racconta come un'esperienza bellissima l'amicizia con alcuni latifondisti che ne riconoscevano il valore umano e culturale.

La seconda vita di Macaluso fu il Pci. Ne fu uno dei dirigenti più prestigiosi sempre vicino alla parte migliorista di Napolitano ma sempre in modo misurato, rispettando le regole della chiesa comunista che prevedevano l'autocensura con l'esterno. Togliatti gli aveva detto che «un dirigente che non scrive è un dirigente dimezzato» e così si dedicò anche al giornalismo diventando direttore de L'Unità. Ma se Macaluso non infrangeva le regole del partito, per la sua vita personale sceglieva il suo di codice. Compagna di questa sua seconda vita fu Ninni, un'aristocratica molto colta. Per la quale dovette entrare in clandestinità perché accusato di bigamia.

La terza vita di Emanuele Macaluso fu quella della vecchiaia vissuta con un terzo amore, Enza, l'unica che ha sposato. Una vecchiaia invidiabile, la sua, senza un filo di malinconia. Con la minuscola casa di Santa Maria Ausiliatrice trasformata nella base per centinaia di viaggi e iniziative.

Macaluso è vissuto nel sogno di una sinistra unita capace di riconciliare l'antica frattura fra socialisti e comunisti. Non gli è mai piaciuto il Pd che accusava di essere nato senza un profilo ben definito. Una fusione a freddo. Piccolo di statura ma ritto fino all'ultimo, ha tenuto un bellissimo comizio l'anno scorso a Portella della Ginestra, dove il primo maggio 1947 furono ammazzati undici contadini. Sosteneva che la questione sociale doveva tornare ad essere centrale.

Diodato Pirone

