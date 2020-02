IL CASO

ROMA Sono stati tra i primi in Europa, hanno raggiunto il risultato in 48 ore, metteranno a disposizione il frutto del loro lavoro in modo da velocizzare i tempi per la ricerca del vaccino, per il miglioramento dei test e delle diagnosi. All'Istituto Spallanzani ieri mattina l'annuncio di un importante risultato sul fronte della ricerca per vincere la battaglia contro il 2019-nCoV: i nostri virologi a meno di 48 ore dalla diagnosi di positività per i primi due pazienti in Italia, sono riusciti ad isolare il virus. Ci sono riusciti anche in Cina e in Australia, ma questo non sminuisce la portata del contributo del centro di eccellenza italiano. «Ora i dati saranno a disposizione della comunità internazionale. Si aprono spazi per nuovi test di diagnosi e vaccini. L'Italia diventa interlocutore di riferimento per questa ricerca» ripete Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dello Spallanzani, mentre alle sue spalle scorrono le immagini del virus di Wuhan isolato dal laboratori del centro di eccellenza. Il risultato è stato raggiunto in due giorni: mercoledì i due turisti cinesi sono stati ricoverati allo Spallanzani, i test hanno confermato che erano i primi contagiati in Italia; venerdì sera, dopo ore e ore di lavoro nel laboratorio super protetto di livello 3 la responsabile dell'unità Virus emergenti, Concetta Castilletti, 56 anni, e la ricercatrice Francesca Colavita, 30, hanno potuto comunicare: ce l'abbiamo fatta. C'è un'altra donna alla guida del laboratorio di Virologia dello Spallanzani, Maria Capobianchi, che spiega: «Questo è il frutto del lavoro di squadra, della competenza e della passione dei virologi di questo Istituto, da anni in prima linea in tutte le emergenze sanitarie nel nostro Paese». Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ieri mattina è andato a fare visita al reparto di Malattie infettive ad alta intensità di cura ed altamente contagiose, dove sono ricoverati i due turisti di Wuhan. Non ha rubato la scena agli scienziati dello Spallanzani, ma ha abbracciato le due ricercatrici. Speranza: «Sono state tre donne a portare a termine l'isolamento del coronavirus. È bello che lo siano. I nostri medici sono un valore straordinario del nostro Paese». Speranza più tardi ha annunciato che oggi pomeriggio ci sarà una riunione dei ministri della Salute del G7 sull'emergenza Coronavirus.

E se Alessio D'Amato, assessore regionale alla Sanità, sottolinea che nel servizio sanitario pubblico ci sono eccellenze di questo tipo, l'attenzione si concentra su chi solitamente preferisce restare nell'ombra, anzi all'interno dei laboratori. «Mi raccomando, però, dite che è un risultato di squadra, di tutti i trenta del nostro team, anche di chi senza sosta sta svolgendo i test sul coronavirus che ci vengono chiesti da tutta Italia», ripete Maria Capobianchi, la direttrice del laboratorio, 67 anni di Procida. Vicino a lei, raggianti, Concetta Castilletti e Francesca Colavita. Spiegano allo Spallanzani: la diagnosi è stata eseguita su base molecolare, e cioè la ricerca del Rna del virus, molto rapidamente, sui primi due pazienti (le loro condizioni, è stato ripetuto anche nel bollettino di ieri, sono discrete). Il virus è stato isolato in coltura, cioè il campione biologico del paziente è stato fatto crescere su delle cellule. «Quando si scoprono virus nuovi - dice Maria Capobianchi - il materiale di partenza iniziale cruciale è proprio il virus. Averlo a disposizione, e avere anche un sistema di crescita e coltivazione in vitro, ci dà uno strumento per perfezionare l'attuale diagnosi, che è molecolare, e perfezionare i test sierologici che ancora non ci sono, cioè la ricerca degli anticorpi nel sangue. Poi avere a disposizione il virus ci permette di provare farmaci in vitro e di avere grandi quantità di virus che possono servire per la messa a punto di un vaccino, oppure di antigeni e preparazioni che poi servono alla diagnostica. La coltura ci permette di fare studi sulla patogenesi ossia di capire i meccanismi di replicazione».

