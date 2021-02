L'EPICENTRO

SCHIAVONIA (PADOVA) Il pianto di un bambino. Alle dieci del mattino, mentre Adriano Trevisan attende l'esito del tampone che scoperchierà il vaso della pandemia, nel viavai frenetico dell'ospedale di Schiavonia si distingue la vocina di un bimbo che strilla. Nulla a che vedere con la paura, con l'ansia, con il dolore. Nel giorno in cui il Madre Teresa registra la prima morte italiana di un paziente colpito dal Coronavirus, quelle lacrime sono invece il simbolo della vita. Il piccolo Cesare Calabrese nasce la mattina del 21 febbraio 2020, proprio quel 21 febbraio che entrerà tragicamente nei nostri libri di storia. A poche ore dal primo vagito anche lui deve fare il test per il Covid: «Credo sia stata la creatura più piccola sottoposta a tampone. Quella giornata è stata incredibile» sorride oggi la mamma Tania, già pensando alla torta con la prima candelina. Cesare e Adriano, 78 anni di differenza. La vita e la morte, nello stesso posto, nello stesso momento. Per raccontare i dodici mesi dell'ospedale di Schiavonia, epicentro dell'emergenza veneta e Covid Hospital della provincia di Padova, partiamo da qui. Dalla gioia di due genitori trasformata all'improvviso in un vortice di emozioni di ogni tipo.

LA TESTIMONIANZA

«Il Coronavirus sembrava una cosa lontanissima, sui giornali leggevamo le notizie provenienti dalla Cina e non avremmo mai pensato di imbatterci nella pandemia nel giorno per noi più importante - racconta Tania Baracco, trentaduenne di Anguillara Veneta -. Non scorderò mai la chiamata di mia madre, bloccata fuori dall'ospedale, alle 18.50. Non mi fanno entrare, dicono che c'è un caso di Coronavirus. Mi pareva impossibile. Invece da lì è cambiato tutto».

Quella di questa giovane madre è una prospettiva diversa rispetto a quella di primari, medici e infermieri intervistati nell'ultimo anno. Tre flash su tutti. Il primo: «Il direttore della Pediatria che si mobilita in prima persona per acquistare mutande e spazzolini da denti per i mariti delle donne che hanno appena partorito. L'ospedale è sigillato, nessuno può uscire». Il secondo: «I volontari della Protezione civile ci portano il cibo e intanto si attrezzano per montare la tendopoli all'esterno. Capiamo davvero quanto sia seria la situazione». Il terzo: «Una pasticceria di Abano ci fa arrivare in reparto le brioche. Il lato generoso dell'emergenza».

LA PRIMA LINEA

Nelle stesse ore, mentre i carabinieri blindano ogni ingresso, dentro questo moderno ospedale ai piedi dei colli euganei succede di tutto. Alle dieci di sera, quando Trevisan è appena morto e il suo amico Renato Turetta è stato trasferito d'urgenza a Padova, sono 450 le persone chiuse all'interno senza sapere quando potranno uscire. Eccola, ancor prima di Vo', la prima vera zona rossa del Veneto.

«Siamo davanti ad una catastrofe» annuncia Fabio Baratto, primario della Terapia intensiva, davanti a medici e infermieri. Ma nessuno perde lucidità. Il primo dato confortante trapela sabato a mezzogiorno: 180 tamponi effettuati e nessun positivo. C'è chi rimane dentro l'ospedale 34 ore, chi 40, chi 48. Intanto scatta il piano: l'ospedale viene svuotato il più possibile, i pazienti trasferiti altrove. Nel giro di poche settimane diventa il polo di riferimento per l'intera provincia.

I NUMERI

La prima ondata, tra marzo e aprile, è uno tsunami travolgente. Solo al reparto di Rianimazione arrivano 49 pazienti in 100 giorni. Le ambulanze non si fermano mai: un paziente che entra e uno che esce, continuamente. Molti non ce la fanno. Don Marco Galante, il cappellano dell'ospedale, ormai vive più qui che in parrocchia.

L'arrivo dell'estate, con la netta discesa della curva dei contagi, viene vissuto come una liberazione. La Terapia intensiva si svuota, i reparti ordinari ripartono, l'incubo sembra definitivamente alle spalle. Il Madre Teresa torna ad essere solamente Hospital senza più l'etichetta Covid. Durerà poco, purtroppo. «Non abbassiamo la guardia, non abbassiamo la guardia» ripete come un disco chiunque abbia vissuto quei mesi di pura trincea. A Schiavonia nessuno si rilassa, ma la seconda ondata arriva comunque. Ed è ancora travolgente.

IL PICCO

Se guardiamo ai numeri della Rianimazione, il periodo di novembre e dicembre è addirittura peggio di marzo e aprile. Settantuno pazienti in 80 giorni, il 40% in più. La discesa inizia solo a gennaio, ma intanto il 27 dicembre c'è un'altra data destinata ad entrare nella storia di questa pandemia. Alice Soldà, infermiera in servizio proprio a Schiavonia, è la prima vaccinata della provincia di Padova. Il suo sorriso è una speranza per tutti, 310 giorni dopo quel maledetto 21 febbraio.

Oggi in quello stesso reparto di Rianimazione i ricoverati a causa del virus sono 8. L'incubo non è ancora finito, ma intanto 52 posti Covid sono appena stati disattivati e riconvertiti. Andranno a rinforzare le aree di cardiologia, neurologia e geriatria. Il punto-nascite invece è rimasto sempre intatto. Perché a Schiavonia, simbolo di una lunga striscia di lutti provocati dalla pandemia, continua ad esserci anche la vita.

Gabriele Pipia

