L'EPICENTRO

MONSELICE (PADOVA) Il silenzio. Ciò che impressiona nel grande parcheggio dell'ospedale di Schiavonia, inaugurato cinque anni fa e oggi epicentro dell'epidemia in Veneto, è un surreale e prolungato silenzio. Nessuna sirena, nessuna ambulanza, nessun viavai come in ogni altro giorno dell'anno. Dodici ore dopo la morte di Adriano Trevisan e il trasferimento a Padova di un altro paziente, il complesso sanitario della Bassa Padovana è un ospedale fantasma in cui si respira un'aria tesa e colma di interrogativi. Vo' Euganeo, il paese del primo morto italiano e di altre sette infettati, dista solo 20 chilometri da qui. Alle dieci del mattino sono 450 le persone chiuse all'interno senza sapere quando potranno uscire: 300 sono pazienti, il resto è personale sociosanitario. «C'è pure la tendopoli, sembra davvero di vivere un terremoto» mormora a denti stretti un anziano del paese, passeggiando tra le macchine di medici e infermieri. Sono parcheggiate da ventiquattro ore perché nessuno può entrare e nessuno può uscire, in questo sabato che sembra non finire mai.

LA PROTEZIONE CIVILE

L'ospedale ai piedi dei colli euganei, al confine tra i comuni di Este e Monselice, dalle 17 di venerdì è una zona rossa completamente blindata. Il cordone di sicurezza coinvolge un raggio di cento metri: carabinieri e vigili urbani proteggono le transenne. L'obiettivo è svuotare la struttura in meno di una settimana. Intanto, nella notte tra venerdì e sabato, i volontari della Protezione civile hanno allestito 12 tende riscaldate per 96 posti complessivi. Sono collocate sul cortile interno e rappresentano il simbolo dell'emergenza. Potranno essere usate quando l'ospedale verrà evacuato per essere sanificato. Dalle vetrate centrali si affaccia un gruppo di pazienti: alzano il pollice per rassicurare e provano a tradire un'attesa snervante.

I NUMERI

Il primo dato, confortante, trapela a mezzogiorno: 180 tamponi effettuati (con precedenza al personale della Rianimazione) e nessun positivo al Coronavirus. Il numero complessivo, alle otto di sera, supererà quota 700 e comprenderà medici, infermieri, pazienti, tecnici, guardie giurate e addetti alla ristorazione. Il risultato sarà sempre lo stesso: zero contagi. Un dato positivo, ma la psicosi collettiva resta. Lo racconta bene Michele Magrini, a lungo infermiere di sala operatoria e ora segretario provinciale della Uil Fp di Padova, che ha passato la notte al telefono: «Il primo morto di Coronavirus te lo aspetti a Milano, a Roma, a Firenze, non certo qui. La preoccupazione, ovviamente è tanta». Il collega della Cisl Fabio Turato gli fa eco: «È stato un fulmine a ciel sereno e chi è lì dentro merita un applauso enorme: la microbiologia ha lavorato tutta la notte per dare il prima possibile gli esiti dei tamponi». Chi è riuscito a dormire qualche ora, lo ha fatto pure sulle barelle arrangiandosi con felpe e lenzuola. Alle 12.55 arriva il camion-mensa, perché ancora non si sa quanto durerà l'esilio forzato. Il sindacato Adl, intanto, attacca: «Pasti scadenti e persone costrette a dormire pure sulle sedie».

IL PELLEGRINAGGIO

Nel primo pomeriggio arriva il questore Fassari (con mascherina indosso) e poco dopo comincia il pellegrinaggio dei familiari. C'è il padre di un giovane infermiere e la moglie di un medico, ma anche il nipote di un'anziana ricoverata. Portano borsette con dentro frutta, biscotti, bottigliette d'acqua o una maglietta di ricambio. Consegnano tutto agli agenti della Polizia locale, ringraziano e se ne vanno. Una donna, col figlio ricoverato, guarda il monumento dedicato a Maria Teresa di Calcutta, alza gli occhi al cielo e lo accarezza. Solo a metà pomeriggio iniziano ad uscire, alla spicciolata, i primi operatori sociosanitari. Testa bassa, occhi stanchi e un grande sospiro di sollievo: «Tampone fatto, esito negativo. Finalmente torno da mia figlia» sorride uno dei tanti. C'è il via libera per il cambio-turno, ma l'ordinanza firmata dal ministro Speranza parla chiaro: l'attività sanitaria programmata resta «tassativamente sospesa» e a tutto il personale in servizio bisogna misurare la temperatura, valutare eventuali sintomi ed effettuare il tampone. L'ospedale resterà chiuso anche oggi e nessuno potrà uscire senza un tampone con esito negativo.

Alle sei di sera un cinquantenne in bicicletta, incuriosito da tutte quelle auto dei carabinieri, si ferma davanti al parcheggio. Di fronte a lui l'ospedale, dietro di lui i campi agricoli. Scuote la testa e gira il manubrio. «Buon lavoro, io me ne vado in campagna».

Gabriele Pipia

© RIPRODUZIONE RISERVATA