ROMA Da Francoforte arriva un assist per Mario Draghi. «È una fortuna» per l'Italia e l'Europa il suo arrivo alla guida del governo per «far ripartire» il nostro paese. La presidente della Bce Christine Lagarde usa parole entusiaste per il nuovo ruolo del suo predecessore e preconizza che il 2021 sarà «l'anno della ripresa» per l'Eurozona. Un endorsement abbastanza prevedibile visto che l'attuale numero uno di Francoforte sta proseguendo nel solco tracciato da Draghi con il varo di misure straordinarie e di una politica monetaria accomodante ma che è accompagnato da una mano tesa più concreta.

La Lagarde, nella sua intervista al Journal du Dimanche di ieri, ha infatti ammonito i paesi europei «a non ripetere gli errori del passato togliendo in una sola volta gli stimoli» ma attuando una riduzione flessibile. Una posizione oramai lontana dalla difesa ortodossa dell'austerità con la quale in passato era identificata la Bce. Ed è un atteggiamento questo che certo faciliterà il compito di Draghi e del suo esecutivo che, oltre a impostare il Recovery plan, dovrà gestire la difficile fase di uscita dai provvedimenti emergenziali: dal credito garantito alle imprese, alla flessibilità per le banche e alle moratorie per aziende e famiglie. Capitoli che coinvolgono la Commissione europea ma nei quali la Bce ha un ruolo importante con i programmi straordinari in atto e l'acquisto dei titoli di Stato italiani che rendono Francoforte in possesso di una larga quota del nostro debito pubblico.

Alla Banca centrale europea non vogliono scorciatoie: ancora la Lagarde è tornata a scartare la possibilità che Francoforte cancelli il debito Covid, una possibilità già rifiutata dal vicepresidente De Guindos e che ciclicamente riaffiora nel dibattito politico europeo, in Italia come in Spagna e in altri Paesi. La cancellazione «è inconcepibile» e sarebbe una «violazione del trattato europeo che vieta strettamente il finanziamento monetario degli Stati», ha affermato. «Questa regola costituisce uno dei pilastri fondamentali dell'euro». Ieri sera, alla francese Bfm-Tv, la presidente della Bce ha sottolineato di essere favorevole alla revisione delle regole della spesa pubblica in Europa, ma «l'obbligo di rispettarle riprenderà».

