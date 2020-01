L'emorragia 5Stelle ridisegna il Senato ma gran parte degli ex appoggia il governo

IL CASO

ROMA Il pallottoliere adesso dice 166. E poi ci sono sempre i 4 senatori a vita. Intanto, però la lenta erosione del gruppo M5S a Palazzo Madama potrebbe portare a indebolire ancora di più la maggioranza. Soprattutto, come sembra, se dovessero saltare per via dei rimborsi Lello Ciampolillo e Michele Giarrusso.

Il gruppo misto intanto si ingrossa, ma in un certo senso non mette a repentaglio l'esecutivo. Anche l'ultimo addio grillino, quello di Luigi Di Marzio, è in ottica pro-Conte. Vista così, oggi la situazione, è seria ma non è grave. Discorso diverso se dopo le regionali in Emilia Romagna, la Lega dovesse prendere di nuovo fiato. E allora sì che tutto cambierebbe. Anche l'altro giorno Matteo Salvini - che prima di Natale ha chiuso gli ingressi di senatori ex M5S - ha detto che «presto arriveranno nuovi arrivi». Per il momento tutto tace. Anche se il tam tam non si ferma. Al punto che ieri Fabio Di Micco, Cristiano Anastasi e Marinella Pacifico sono usciti con una dichiarazione pubblica per ribadire che «abbiamo assunto impegni precisi con i cittadini che intendiamo portare avanti all'interno del percorso che il Movimento 5 Stelle ha intrapreso». Dunque non se ne vanno. Nonostante i boatos. In generale dal Carroccio, sono convinti che altro si muoverà «già il 27 gennaio».

Sarà davvero così? Salvini scommette sull'implosione del M5S. Gianluigi Paragone, a cui ieri è stata confermata l'espulsione, non passa con la Lega (Salvini anche ieri ha ribadito di tenere la porta aperta per lui) ma preferisce continuare la sua battaglia in modalità spina nel fianco di Di Maio: «Sto valutando il ricordo davanti a un tribunale ordinario». Perché? «I membri dei probiviri e del comitato garanti sono incompatibili, ne siamo certi».

Di Maio in questi giorni si muove nell'ombra. O meglio sta cercando di mettere in campo tutta la diplomazia possibile per arrivare agli stati generali di marzo con «un rilancio». In questa ottica c'è il ruolo della sindaca di Torino Chiara Appendino: ieri i due si sono visti nella Capitale.

E hanno parlato anche di scenari futuri, appunto. Come l'ingresso di Appendino in un organo collegiale ristretto, che dovrebbe essere composto (nei sogni del capo politico) anche da Alessandro Di Battista e Paola Taverna. Basterà questa mossa per impedire nuove fughe dai gruppi parlamentari e, soprattutto, le mozioni di sfiducia a Di Maio? In ballo c'è la collocazione politica. Gran parte dei ministri, capitanati da Stefano Patuanelli, spingono per portare il M5S nell'alveo del riformismo. Come da agosto batte Beppe Grillo.

