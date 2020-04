MONSELICE (PADOVA) Un ospedale da campo, non solo grande ma anche nobile. In vista del ritorno all'attività ordinaria, e in caso di risalita dei casi di contagio, Schiavonia potrà contare su una struttura da 5.200 metri quadrati e 500 posti letto, donata dall'emiro del Qatar. È sbarcato infatti ieri, all'aeroporto di Verona Villafranca, l'aereo qatariota che ha trasportato la prima parte del regalo di Tamim bin Hamad al-Thani, noto anche per essere il patron del Paris Saint-Germain. «In maniera concreta il Qatar vuole dimostrare di essere vicino all'Italia in questo periodo difficile. Usciremo da questa emergenza e lo faremo insieme», ha dichiarato Abdulaziz bin Ahmed Al Malki Al Jehani, ambasciatore in Italia. Sono così arrivate in Veneto 7 tende, portate da dodici ingegneri qatarioti che assisteranno il montaggio, il quale sarà effettuato dai volontari della Protezione civile regionale non appena sarà completata la consegna. «Questo materiale è importante per la fase 2 del Governo, che ci consentirà di costruire ospedali dedicati al Covid nelle regioni o comunque che ci permetteranno di liberare ospedali Covid», ha detto il ministro Luigi Di Maio, che a Pratica di Mare ha accolto uno dei cinque voli provenienti dal Qatar. «Abbiamo accettato con gratitudine questa donazione ha commentato il governatore Luca Zaia e abbiamo deciso che la struttura verrà allestita a Schiavonia. Prima dell'avvio del montaggio sarà compiuta una verifica tecnica della struttura in relazione all'area disponibile». (a.pe.)

