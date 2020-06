BOLOGNA Sul trasporto pubblico locale, l'Emilia Romagna sorpassa il Veneto. Da oggi i posti a sedere su bus e treni regionali e locali potranno essere tutti occupati al 100%, come ha annunciato di voler fare anche il governatore Luca Zaia. Lo prevede una nuova ordinanza firmata ieri dal presidente Stefano Bonaccini, che indica le nuove misure per il Tpl, insieme alle linee guida per gli ippodromi e ad alcune precisazioni sull'uso delle piscine e solarium. In particolare, sui mezzi pubblici si può derogare all'obbligo del distanziamento interpersonale di 1 metro, ma restano l'utilizzo della mascherina per tutti i passeggeri e una adeguata igienizzazione delle mani o, in alternativa, l'uso dei guanti, oltre ad alcune misure specifiche. A partire dall'informazione adeguata sulle norme igienico-comportamentali da adottare e il divieto di usare i mezzi in presenza di sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, difficoltà respiratoria). E poi entrata e uscita dei mezzi restano separate e va garantito il ricambio dell'aria in modo costante, attraverso gli impianti di condizionamento e mediante l'apertura prolungata delle porte esterne nelle soste, con pulizia a impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo. Vanno inoltre previste una pulizia periodica e una disinfezione dei mezzi, con particolare riferimento alle superfici toccate più di frequente e ai servizi igienici, come prescritto dal protocollo del ministero della Salute e dell'Istituto superiore di sanità. Per quanto riguarda gli ippodromi, valgono le disposizioni già indicate per le altre attività, come ad esempio quelle turistiche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA