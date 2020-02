IL CASO

ROMA L'altro giorno gli specialisti dell'Istituto Spallanzani hanno parlato in videoconferenza con i colleghi di Wuhan. Hanno ricevuto informazioni utili su come affrontare la malattia causata dal coronavirus. L'età avanzata dei due pazienti (65 anni lei, 66 lui) ancora ricoverati in terapia intensiva è un elemento di preoccupazione, perché l'esperienza dei medici cinesi racconta che gli anziani faticano maggiormente a guarire. Al capezzale dei due turisti ora c'è la figlia, giornalista di Los Angeles, che ovviamente può parlare con loro da dietro il vetro. Discorso differente per il primo contagiato italiano, che a parte qualche linea di febbre e la congiuntivite, è in buon condizioni e ieri continuava a lavorare e a comunicare con l'esterno grazie a un iPad.

LA PRIVACY

In questi casi è necessario garantire la privacy del paziente, ma il sindaco di Luzzara (Reggio Emilia), Andrea Costa, ha confermato che si tratta di uno suo concittadino. Ha 29 anni, è un ricercatore, non abita in Emilia da vari anni perché, dopo la laurea, si è trasferito in California dove lavora in un'università. A Wuhan era arrivato insieme alla fidanzata cinese conosciuta negli Stati Uniti. Il padre è medico e questo aiuta anche il giovane ricercatore a comprendere meglio ciò che gli sta succedendo. «Ho fiducia negli specialisti dello Spallanzani - ha fatto sapere - sono sereno». Osserva l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, avverte: «Serve responsabilità di tutti, bisogna tutelare questo ragazzo». Tutte le persone che hanno avuto contatti con il giovane emiliano, comunque, sono sottoposti a controlli. Per gli altri 55 italiani tornati da Wuhan e portati alla Cecchignola, però, la quarantena riparte da zero. E nei prossimi giorni saranno tutti sottoposti per altre quattro volte ai test.

SITUAZIONE

Ieri il bollettino dell'istituto malattie infettive dello Spallanzani ha confermato: «Il paziente è in buone condizioni generali; presenta lieve febbricola e lieve iperemia congiuntivale. Il quadro clinico e quello radiologico polmonare sono negativi. Il paziente ha iniziato la terapia antivirale». Per quanto riguarda i due turisti cinesi in terapia intensiva, la prognosi resta riservata, «le loro condizioni cliniche sono ancora invariate, con parametri emodinamici stabili. Sono attualmente in trattamento antivirale con il farmaco remdesivir». Allo Spallanzani non si sbilanciano, la situazione è molto delicata, ma avere fermato un processo di peggioramento delle condizioni dei due pazienti rappresenta un elemento da non sottovalutare. Siamo però di fronte a una malattia nuova, dunque anche solo ipotizzare previsioni è impossibile.

ALL'INTERNO

Alla professionalità di livello mondiale dei medici, all'attenzione costante sui pazienti, alla ricerca che prosegue nei laboratori dopo il risultato importante ottenuto isolando il virus, nei reparti dello Spallanzani si unisce il rapporto che si è creato con i venti turisti cinesi (in quarantena perché avevano viaggiato con i due pazienti positivi al test). Stanno tutti bene e non sono stati contagiati, ma non possono lasciare la struttura fino a quando non si sarà esaurito il periodo di quarantena. Tra di loro ci sono anche quattro minori con cui, per rendere meno noiose le giornate, scherzano e giocano i mediatori culturali e le infermiere dell'ospedale. Così, l'altro giorno i ragazzini cinesi hanno cantato una canzone, da dietro le mascherine, e registrato un video per ringraziare il personale che li sta aiutando in queste ore. In realtà, anche se la notizia è stata mantenuta riservata, sono rimasti in quarantena vigilata in un appartamento in centro a Roma anche nove cinesi che viaggiavano sullo stesso aereo della coppia di Wuhan contagiata e che era atterrato a Malpensa il 23 gennaio. Ieri hanno terminato il periodo di isolamento e ora si sta riorganizzando il rientro a casa. Sono stati molto collaborativi, hanno chiesto solo una cosa: mascherine da portare in Cina dove stanno scarseggiando. La Regione Lazio ne ha messe a disposizione cinquecento.

Mauro Evangelisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA