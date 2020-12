L'EMERGENZA

VENEZIA Non male, per essere stato un test a una struttura che non è ancora completata al cento per cento. Il Mose ha protetto alla grande la laguna di Venezia dall'Adriatico gonfio a causa dello Scirocco e delle mareggiate. Venezia e Chioggia (e con esse le isole della laguna) sono rimaste all'asciutto risparmiandosi quattro punte di acqua alta di cui due superiori ai 120 centimetri sul livello medio del mare, e due al di sopra dei 130. Quarantotto ore durante le quali è stato possibile anche aprire un varco per far entrare due traghetti e due navi cargo, visto che bisognerà fare ancora a meno della conca di navigazione per due anni circa.

AL LIDO

Ieri, in bocca di porto del Lido il mareografo ha segnato alle 14.30 ben 133 centimetri mentre in laguna il livello dell'acqua segnava tra gli 80 e i 90 centimetri sul mediomare. La gente se n'è accorta a Venezia osservando le rive e soprattutto se ne sono accorti in piazza San Marco, la cui quota minima è sugli 80 centimetri e quindi aveva diverse porzioni allagate. Il livello massimo a Venezia è stato raggiunto ieri pomeriggio con 93 centimetri. Un fatto, questo, dovuto alla spinta e al rimescolamento della marea nel catino della laguna, ma anche alla frazione di acqua che in 48 ore di sbarramento continuato del Mose ha continuato a filtrare tra gli spazi meccanici delle paratoie.

«L'acqua alta a Venezia non è più un problema - ha commentato ieri trionfalmente Cinzia Zincone, il Provveditore alle Opere pubbliche del Triveneto - Questa settimana è stata cruciale per i test del Mose. Non solo ha protetto Venezia ma la parziale apertura delle bocche, con l'abbassamento di quella centrale di Malamocco, ha consentito il transito delle navi, risolvendo così uno dei conflitti più acuti, quello tra porto e la città».

PROVA REGINA

«Il Mose ce l'ha fatta nonostante previsioni di livello davvero incerte per eccezionale variabilità meteo in presenza di componente astronomica debole di quadratura e quindi non modulante con le solite 6 ore di crescente e poi calante - commenta Giovanni Cecconi, che dopo aver lasciato la direzione della sala operativa del Mose si dedica all'attività di divulgazione - con onde massime in mare da 9 m e venti fino a 100 chilometri orari da Scirocco».

DANNI SUL LITORALE

Se la laguna è stata salvata, la mareggiata ha fatto danni ingentissimi sulle spiagge del litorale. A Jesolo il mare si è portato via qualcosa come 50mila metri cubi di sabbia. Un'enormità. Sono stati divelti interi tratti di passeggiata sul lungomare ed erose le dune poste a protezione. E poi, tonnellate di rifiuti, soprattutto tronchi e rami, riversati in mare dai fiumi e poi trascinati sulla battigia dalla corrente. A Eraclea la mareggiata di fatto ha fatto sparire tutta la sabbia depositata nei gradoni lo scorso giugno. L'erosione non è mancata a Cavallino-Treporti e al Lido di Venezia. Anche a Lignano l'eccezionale mareggiata ha provocato ingenti danni lungo tutti gli otto chilometri di spiaggia, dalle foci del Tagliamento fino a Punta Faro.

Notte di paura, infine per le popolazioni che abitano lungo il corso del Piave: la piena è arrivata un metro sopra la previsione, a 5.6 metri lambendo gli ingressi di alcune case. Ci sono famiglie che non potranno uscire di casa oggi nel Sandonatese, ma tutto sommato è passata senza lasciare devastazione dietro di sè come era accaduto nel 2018. Ore di ansia anche lungo il Brenta e il Bacchiglione: in alcune località l'acqua ha superato il primo terrapieno, poi è rapidamente defluita.

Michele Fullin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA