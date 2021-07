Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'EMERGENZAVENEZIA È allarme per la carenza di sangue nell'Ulss 3 Serenissima: «Andate a donare subito, è urgente perché la situazione è grave». Negli ospedali alcuni interventi chirurgici, quelli non urgenti ma programmabili, potrebbero essere rinviati. A lanciare l'appello, rivolto ai donatori, ma anche a chi donatore non è ma potrebbe diventarlo, è il presidente dell'Avis provinciale di Venezia, Nevio Boscolo Cappon. «Le riserve...