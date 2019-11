CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EMERGENZAVENEZIA Domenica di preoccupazione in tante regioni di un'Italia flagellata ancora dal maltempo e di lavoro per tutto il sistema dei soccorsi. A creare allarme sono state soprattutto le piene di grandi fiumi come l'Arno, in Toscana, e il Reno, in Emilia, monitorate per l'intera giornata di ieri e infine transitate senza provocare danni. La piena dell'Arno, passata indenne a Firenze, è poi passata a Pisa dove il sindaco ha disposto la chiusura di molti ponti. Sono invece esondati corsi d'acqua minori, come il principale affluente...