L'EMERGENZA VENEZIA Caos neve in Alto Adige. Malgrado le imbiancate siano di

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'EMERGENZAVENEZIA Caos neve in Alto Adige. Malgrado le imbiancate siano di casa da queste parti, l'esagerata nevicata degli ultimi due giorni ha messo in crisi il sistema. Frane, autostrada chiusa, code chilometriche, camion bloccati, ferrovie in tilt hanno segnato le 48 ore da dimenticare. Le criticità sono iniziate venerdì sera e sono esplose ieri nel blocco totale dei collegamenti. «Mia moglie e i miei due figli da dodici ore sono fermi in autostrada del Brennero a una ventina di chilometri dal valico, in tutte queste ore non hanno...