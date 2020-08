L'EMERGENZA

VENEZIA A dirlo oggi, che il sole è tornato a splendere e la calura ha ripreso a infastidire, pare quasi fantascienza. Eppure ieri un'ondata di maltempo si è davvero abbattuta sul Veneto, colpendo in particolare la Pedemontana fra il Bassanese e il Trevigiano, ma causando disagi anche nel Veneziano, tanto che per la terza volta nel giro di due settimane la Regione ha dovuto dichiarare lo stato di crisi. Ormai una maledizione, quella del 4 agosto: nel 2015 tre morti sotto la frana del Ru Secco a San Vito di Cadore, nel 2017 il nubifragio che poi nella notte provocò una colata di pietre sul Rio Gere e una vittima a Cortina d'Ampezzo.

I DANNI

Per fortuna questa volta non si è fatto male nessuno, ma i danni agli edifici e alle infrastrutture sono ingenti. «Scantinati allagati, piazze sommerse, strade piene di fango e detriti, tanta acqua elenca Gianpaolo Bottacin, assessore regionale alla Protezione Civile, un sistema che ha schierato 20 organizzazioni in provincia di Vicenza e altre 15 in quella di Treviso . Basti pensare che solo a Vittorio Veneto sono caduti 60 millimetri di pioggia in un'ora, oltre a una forte grandinata». Chicchi di ghiaccio hanno bersagliato pure Mestre, mentre i sottopassi di Mira venivano invasi dalle precipitazioni. Ma è soprattutto la fascia pedemontana, con oltre 70 chiamate ai centralini dei vigili del fuoco, ad aver riportato le conseguenze peggiori.

Ne è un esempio Solagna, inondata dall'acqua e dalla melma, ma anche interessata da roghi di cabine elettriche e da uno smottamento che ha temporaneamente chiuso l'accesso al paese. «Un disastro... si commuove il sindaco Stefano Bertoncello, in diretta su Tva Stavamo ancora pensando a quello che è successo nella notte, al nubifragio delle 2, quando in mattinata è venuta giù un'altra bomba d'acqua incredibile. Una macchina è rimasta bloccata in un sottopasso, ma il conducente è riuscito a venirne fuori. Altre due persone, in cima alla capotte dell'auto, sono state salvate dai pompieri». Scene simili a Pove del Grappa, il paese dell'assessore regionale Elena Donazzan («Ringrazio i volontari, che sono già al lavoro per riportare al più presto la situazione alla normalità»). La strada principale di Breganze è diventata un fiume di acqua e fango. Una frana è caduta a ridosso delle case a Campese, frazione di Bassano del Grappa, dove un albero si è abbattuto un'abitazione, così come a Vicenza è successo su una vettura. A fuoco i cavi della corrente e del telefono a Marano Vicentino, un principio di incendio nella cabina Enel di Foza.

Allagamenti a Cornuda: strade, case, negozi, aziende della zona industriale. Problemi simili a Pederobba, Cavaso del Tomba, Crespano del Grappa. Il torrente Muson è esondato a Monfumo, in località La Valle, dove nelle cantine l'acqua ha raggiunto il mezzo metro. Il seminterrato dell'ospedale di Vittorio Veneto, dove c'è il Pronto Soccorso, è andato sotto, mentre la tempesta ha flagellato i vigneti di Prosecco, con perdite del 50-60% fra la zona di Meschio a la frazione di Anzano a Cappella Maggiore.

LE DICHIARAZIONI

Ce n'è stato abbastanza, un po' in tutto il Veneto, perché il governatore Luca Zaia decretasse lo stato di crisi «per i danni riportati nei territori delle province di Belluno, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza». Le dichiarazioni sono già tre in quindici giorni: la prima aveva riguardato «le eccezionali avversità atmosferiche» che si erano verificate il 21 e il 23 luglio nel Bellunese e nel Vicentino, mentre la la seconda aveva interessato la calamità del 29 luglio ad Auronzo di Cadore e i danni del 30 luglio a Canale d'Agordo.

LE PREVISIONI

Malgrado il miglioramento del tempo in buona parte del Veneto, la zona montana rimane l'osservata speciale dei meteorologi dell'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale. «La pandemia ha fatto diventare la montagna la meta preferita delle vacanze 2020 sottolinea la struttura e proprio in questi giorni il Club Alpino Italiano ha dichiarato un aumento notevole degli incidenti dovuti ad imperizia. Nello zaino infatti l'escursionista deve mettere anche qualche informazione meteo. Il bollettino Dolomiti Meteo di Arpav consultabile nel sito, con app e con audio, è uno degli strumenti pensati per la sicurezza degli escursionisti che devono essere in grado di valutare nel complesso l'evolversi dei fenomeni meteo della giornata».

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

