L'EMERGENZATRIESTE Settantamila non vaccinati su 204mila abitanti. Un'incidenza record di 350 casi su 100mila residenti, addirittura tripla rispetto alle altre tre province della regione oltre che la peggiore d'Italia. Già 93 contagi (e un ricovero in semi-intensiva) tra i no-vax dei cortei. Sono freddi numeri che Trieste non può più tollerare. E che non tollererà, perché da ieri è scattata la svolta. Piazza Unità sarà vietata a...