L'EMERGENZA

TRIESTE Ha cambiato sguardo, atteggiamento, tono di voce. L'ultima intervista televisiva l'aveva concessa alla Rai giovedì mattina: «I nostri dati sono in miglioramento - aveva detto - e ribadiamo la necessità di rivedere i parametri che determinano il colore delle regioni». Poi, in poche ore, anche la linea di Massimiliano Fedriga è stata travolta dai contagi: quasi 1.200 giovedì e 1.018 ieri, con gli ospedali sempre più pieni e per la prima volta lo sforamento delle soglie relative a ricoveri in Rianimazione e Area medica. E il piccolo mondo del Friuli Venezia Giulia è cambiato. Dalla battaglia per tornare in zona gialla si è passati a una clamorosa retromarcia: «La situazione - ha sentenziato Fedriga - è tale da richiedere l'istituzione di zone rosse locali nelle aree in cui il contagio corre di più». Si tratta di Comuni nella maggior parte dei casi periferici e poco popolati, ma invasi dal contagio, con indici di positività su mille abitanti abbondantemente a due cifre. Con ordinanza regionale, in tutti quei territori varranno le regole delle zone rosse regionali già in vigore ad esempio in Lombardia: qualsiasi spostamento sarà vietato senza un valido motivo e chiuderanno anche i negozi al dettaglio. Manca ancora la firma sul provvedimento, così come la lista ufficiale dei Comuni che sarà diramata oggi con il coinvolgimento dei sindaci.

I NUMERI

Da due giorni, in Fvg l'incidenza del contagio sui tamponi è di molto superiore al 10 per cento. Giovedì aveva toccato il picco del 17,9 per cento, ieri è sceso al 13,5. L'Rt è in calo e si stabilisce a un valore di 1,27. Ma quest'ultimo dato non è ancora in grado di leggere l'impennata delle ultime 24 ore. «E sulla sua tenuta - ammette Fedriga - non sono affatto ottimista». In realtà sono i dati tangibili, quelli che nascono dagli ospedali, ad aver convinto la task force regionale all'inversione di marcia. Da ieri i ricoverati in Terapia intensiva sono 54, mentre i pazienti in Area medica sono saliti a quota 505. Significa che in Rianimazione è stata raggiunta la soglia del 30 per cento di posti occupati, mentre nei reparti Covid si arriva al 39,5 per cento, alle porte del limite fissato dal ministero della Salute al 40 per cento. È allarme rosso, non speranza gialla. E crescono anche i focolai: dai 1.188 della scorsa settimana si è passati ai 1.459 di ieri. «L'unica strategia - ha spiegato il professor Fabio Barbone, coordinatore della task force regionale - è quella di eliminare i contatti al di fuori del nucleo familiare. Dobbiamo difendere gli ospedali».

L'APPELLO

E un Fedriga duro, tornato dopo l'ottimismo e gli appelli per le riaperture al rigore militare di marzo, ha puntato il dito anche contro i cittadini. Sì, gli stessi cittadini sino a ieri elogiati per l'ottimo comportamento in tempo di pandemia. «In giro notiamo troppi atteggiamenti irresponsabili - ha tuonato in conferenza stampa il presidente del Fvg - e a dircelo sono i numeri. Ci sono persone che credono che le regole non esistano. Non vogliamo arrivare al punto a cui sono giunte altre regioni: il nostro sistema sanitario sino ad oggi è stato tra i più resilienti d'Italia, ma se l'acqua trabocca anche noi veniamo travolti. Non bisogna andare dagli amici solo perché siamo in zona arancione. Dobbiamo tornare allo spirito unitario della scorsa primavera».

Perché il «rapido peggioramento» di cui ha parlato ieri il presidente dell'Istituto superiore di sanità, il friulano Silvio Brusaferro, è dietro l'angolo. E la stretta varata ieri ha il compito di evitarlo, cosa che non è riuscita alla precedente ordinanza regionale. Dure le opposizioni. «Finalmente Fedriga sembra dare ascolto al ministero della Salute su ulteriori possibili misure locali di contenimento», è il commento di Cristiano Shaurli del Pd. «Il presidente - hanno commentato i consiglieri regionali del M5s - si è reso conto della situazione».

Marco Agrusti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA