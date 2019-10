L'emergenza sicurezza Salvini: colpa dei tagli Ira di Conte: miserabile

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICAROMA Ormai è una costante. Presidente del Consiglio e leader dell'opposizione duellano come un tempo accadeva solo in piena campagna elettorale delle elezioni politiche. Invece tra due giorni si vota solo in Umbria. Poco più di settecentomila elettori per una consultazione il cui esito per Giuseppe Conte non ha riflessi sulla tenuta della maggioranza, mentre per Salvini è un'occasione per dare una prima spallata in attesa delle elezioni in Emilia Romagna. Le occasioni per duellare con Matteo Salvini non mancano e la reazione del...