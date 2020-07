IL CASO

ROMA Tre migranti sudanesi sono stati uccisi e quattro feriti mentre tentavano la fuga. Riportati a terra a Khums, a est di Tripoli, dalla Guardia costiera libica dopo essere stati intercettati in mare, stavano salendo sul pullmino che li avrebbe ricondotti al centro di detenzione, quando una parte del gruppo ha cercato di scappare. E in un attimo gli hanno sparato contro, senza dargli scampo. A denunciare l'episodio è stata l'Oim, l'Organizzazione internazionale per le migrazioni, mentre l'Unhcr ha sollecitato un'indagine urgente.

L'episodio, in una situazione già parecchio tesa per gli sbarchi e le fughe di questi ultimi giorni, ha fatto insorgere Sinistra italiana, ma anche Italia Viva e i Radicali, che chiedono di bloccare gli aiuti alla Libia. Il premier Giuseppe Conte, alle prese con la forte pressione migratoria aggravata dell'emergenza Covid, ha parlato di «situazione complessa che va affrontata con risoluzione, efficacia, tempestività». Per il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, però, «occorre lavorare affinché il Governo urgentemente e nella sua interezza affronti in maniera adeguata questa complessa materia. Solidarietà e sicurezza sono valori che possono e debbono andare di pari passo».

IL COLLOQUIO

I rischi di emergenza sanitaria e di un grande esodo sono stati sollevati dalla ministra Luciana Lamorgese durante il Cdm di ieri. La titolare del Viminale si sta occupando da mesi di gestire una delle emergenze più complicate del nostro paese, nonostante la scarsa collaborazione del governo. E sempre ieri ha avuto un colloquio telefonico con Ylva Johansson, Commissaria europea agli affari interni, alla quale ha sollecitato interventi concreti per sostenere la Tunisia, ormai prossima alla bancarotta.

Tutto questo mentre non si fermano gli sbarchi a Lampedusa e in Sardegna, e scade oggi il termine per la presentazione delle manifestazioni d'interesse sul bando da 4,8 milioni di euro per una nave-quarantena da inviare in Sicilia, che possa accogliere fino a 460 migranti fino al 31 ottobre. Domani, poi, è in programma una nuova riunione al Viminale tra Lamorgese e gli esponenti della maggioranza per chiudere il testo che supera i decreti Sicurezza di Matteo Salvini. Per l'approvazione e l'inizio dell'iter parlamentare se ne riparlerà però a settembre.

La giornata è passata tra nuovi arrivi e l'applicazione del piano per alleggerire l'hotspot di Lampedusa, sovraffollato oltre ogni limite. Alcune centinaia di migranti sono stati trasferiti a Porto Empedocle da dove partiranno verso strutture in Molise e in altre città del Nord. E in tempi brevi verranno inviati 400 militari di Strade sicure a presidiare i centri di accoglienza in Sicilia, e un'altra cinquantina, invece, andrà a rinforzare il contingente a Gorizia. Non ci sono infatti solo gli arrivi via mare, ma sono aumentati anche quelli via terra, tanto che l'assessore friulano alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti, ha chiesto al Governo la chiusura di tutti i valichi minori.

CRESCONO I POSITIVI

È cresciuto, poi, il numero dei positivi al Covid sbarcati sabato sera nel porto di Pozzallo dalla nave mercantile Cosmo. Ai due di domenica mattina, se ne sono aggiunti altri 8. Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha ribadito che «abbiamo un problema di salute pubblica, se chi arriva deve stare in quarantena in un Cara e poi scappa, non è un problema di nazionalità». E Silvio Berlusconi ha invitato il Governo a vigilare «sul rischio di una nuova ondata di Coronavirus di importazione. Mai come oggi è necessario un controllo rigoroso delle frontiere».

Stesso allarme dal sindaco di Lampedusa, Totò Martello, che si è detto preoccupato anche per l'ordine pubblico. «Prima o poi succederà qualcosa - ha dichiarato -. Bisogna intervenire al più presto. Le preoccupazioni sono reali». E ha proposto: «Se si vuole mantenere pacifica la situazione all'interno degli hotspot devono essere controllati e non devono fare uscire nessun immigrato fino a quando non si esaurirà la messa in sicurezza sanitaria. Spero sia chiaro che c'è un grosso problema di ordine pubblico, perché nell'immaginario collettivo sono tutti malati coloro che arrivano a Lampedusa sui barconi».

Nella mattinata di ieri anche il procuratore della città dei templi Luigi Patronaggio aveva analizzato l'emergenza. «Esiste un rischio ordine pubblico creati dai flussi migratori, specie quelli dalla Tunisia - ha evidenziato -. Servono degli accordi politici internazionali bilaterali con Tunisi». Lo dimostra anche il fatto che negli ultimi giorni la sua procura ha «convalidato un numero elevatissimo di fermi e arresti per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e per reingresso illegale di cittadini stranieri già espulsi» dal nostro paese.

Cristiana Mangani

