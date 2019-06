L'emergenza sbarchi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Inizia il diciassettesimo giorno in mare per i 40 migranti rimasti a bordo della Sea Watch 3 e proseguono le trattative per consentire lo sbarco. Cinque Paesi sono disponibili ad accogliere i profughi, ma il ministro dell'Interno Matteo Salvini continua a tenere il punto: la distribuzione deve essere concordata prima dello sbarco e i migranti non devono essere identificati in Italia, evitando quindi l'inserimento dei loro dati nel sistema Shenghen. NESSUNA INTESAIn serata l'accordo non è stato raggiunto. L'autorizzazione allo...