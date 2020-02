LA POLEMICA

VENEZIA Palestre aperte o palestre chiuse? Il tema tiene banco tra i sindaci dopo che una circolare esplicativa emanata lunedì dal direttore dell'Area Sanità della Regione Veneto, Domenico Mantoan, ha chiarito che, contrariamente a quanto disposto dall'ordinanza di domenica del ministro Roberto Speranza e del governatore Luca Zaia, le palestre e le piscine, sia pubbliche che private, possono riaprire i battenti e riprendere la normale attività. Ma non tutti i sindaci si sono adeguati. Alcuni primi cittadini hanno sollevato obiezioni. Della serie: se la ratio dell'ordinanza Speranza/Zaia è evitare assembramenti di persone, perché lasciare aperte le palestre e i centri sportivi? «Perché - ha replicato Zaia - una circolare non può entrare nei dettagli dei singoli Comuni, sono i sindaci a sapere se una palestrina richiama tanta gente e quindi, vista la situazione sanitaria, se è meglio tenera chiusa. E i sindaci possono farlo, sono loro la massima autorità sanitaria in Comune».

I sindaci hanno esternato le loro perplessità nell'incontro convocato ieri mattina da Zaia nella sede della Protezione civile a Marghera

GLI INTERVENTI

Ma sul tema sono intervenuti anche i consiglieri regionali del Coordinamento Veneto 2020 Piero Ruzzante, Cristina Guarda, Patrizia Bartelle che hanno anche presentato una interrogazione: «Con i suoi chiarimenti applicativi Mantoan ha precisato che la sospensione delle attività ludico-sportive riguarda soltanto le iniziative che comportano afflusso di pubblico. Perciò, rispetto alle attività sportive, non puoi assistere ma ti puoi allenare? Siamo stupiti e increduli nel constatare che la Regione sembri considerare gli sportivi dei super uomini/donne immuni al contagio. Eppure non c'è dubbio che l'attività sportiva comporti il contatto ravvicinato e ripetuto tra più persone».

LE SPIEGAZIONI

All'incontro di ieri mattina a Marghera il governatore ha spiegato il motivo della retromarcia sui centri sportivi: «Ho detto ai sindaci che abbiamo voluto lasciare aperte le palestre e le piscine, ma non per fare tornei, solo per gli allenamenti, considerato anche che ci rivolgiamo a una fascia di popolazione che è meno esposta». Però alcuni sindaci hanno fatto presente che ci sono palestre anche di grandi dimensioni e quindi non ha senso tenerle aperte se il timore è che, con la folla, si possa diffondere il contagio. «Ma l'ho detto chiaramente: i sindaci, che peraltro hanno tutta la mia solidarietà, debbono da un lato capire che qui in Regione è come se fossimo con la mimetica in trincea e dall'altro se ritengono di inasprire le prescrizioni, con il buon senso di padri di famiglia che li contraddistingue, possono farlo. E non sarà la Regione che va a richiamarli. E neanche i prefetti. Ricordo che sono i sindaci autorità in materia sanitaria. Se un sindaco ha in paese una palestra angusta che richiama un sacco di persone, la chiuderà».

L'INVITO

Il ragionamento di Zaia è che, con l'ordinanza numero uno di domenica si è «dovuto mixare l'esigenza di un coinvolgimento culturale della popolazione e l'esigenza di bloccare movimenti di masse». Chiaro che l'obiettivo primario era il Carnevale di Venezia, manifestazione che poteva richiamare 100mila persone in piazza San Marco con calli intasate e gente gomito a gomito. Ma se si vietava il Carnevale bisognava intervenire anche su altri eventi e manifestazioni di massa, ragion per cui, a cascata, le disposizioni hanno riguardato stadi e pure chiese (e qui Zaia ringrazia il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, che ha disposto la chiusura della basilica, luogo che richiama fiumi di turisti). Ma l'ordinanza poteva essere più dettagliata e più restrittiva? Zaia dice di sì, ma c'era il rischio di alimentare la psicosi. Quindi spetta ai sindaci intervenire, nel caso, con ulteriori prescrizioni, ad esempio la chiusura di palestre? «Sì, però sia chiaro: non è demandare ai sindaci perché qualcun altro non ha deciso. Faccio un esempio: abbiamo deciso che i mercati debbano restare aperti, ma il sindaco che ha obiettato di avere un mercatino nel suo Comune che richiama tanta gente, è chiaro che lo dovrà chiudere. Non c'è una stessa unità di misura, i nostri sindaci sono una squadra eccezionale e se qualcuno pensa di fare una variante alla circolare, la faccia».

Alda Vanzan

