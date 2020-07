L'EMERGENZA

ROMA Nuovo intervento alla testa per Zanardi. «Al momento gli accertamenti clinici e radiologici confermano il buon esito delle cure e le attuali condizioni cliniche del paziente, tuttora ricoverato in Terapia Intensiva Neurochirurgica, appaiono stabili». Il paziente è Alex Zanardi e l'ultima frase del comunicato dell'Ospedale San Raffaele di Milano, pur nel rispetto della riservatezza chiesta dalla famiglia, racconta bene a che punto è la battaglia del pilota e campione paralimpico emiliano. Al suo fianco ci sono sempre la moglie Daniela e il figlio di 21 anni, Niccolò.

DUE ORE

Una delle fasi più delicate del percorso di Zanardi è stata vissuta sabato quando, per un intervento durato due ore, è finito di nuovo in sala operatoria. Spiegano al San Raffaele: «Il paziente è stato sottoposto a una delicata procedura neurochirurgica, eseguita dal professor Pietro Mortini, direttore dell'Unità Operativa di Neurochirurgia, per il trattamento di alcune complicanze tardive dovute al trauma cranico primitivo». Il professor Mortini è uno specialista di fama internazionale, professore ordinario all'Università Vita-Salute San Raffaele e professore di Neurochirurgia alla George Washington University di Washington (USA).

Per Alex Zanardi, 53 anni, è il quarto intervento chirurgico in trentasei giorni: il primo è stato eseguito, in emergenza, a Siena e gli salvò la vita, dopo l'incidente del 19 giugno con la sua handbike finita contro un camion. Quel giorno Zanardi era impegnato in una staffetta benefica, in provincia di Siena, sulla strada che da Pienza arriva a San Quirico d'Orcia. Da allora è iniziata la sua seconda battaglia, la prima cominciò nel 2001 quando in un incidente perse entrambe le gambe. La seconda operazione è stata eseguita sempre a Siena - siamo agli inizi del mese di luglio: l'obiettivo era la ricostruzione cranio-facciale e la stabilizzazione delle zone interessate dal trauma. Da Siena però Zanardi non è stato trasferito direttamente al San Raffaele di Milano. Prima era stato portato a Villa Beretta, a Costa Masnaga in provincia di Lecco, per la neuro riabilitazione, in cui aveva anche fasi di coscienza. Poi, però, venerdì, la sua temperatura è salita. C'è stato uno scambio di informazioni e un confronto tra gli specialisti di Lecco e quelli del San Raffaele di Milano.

IL TRASFERIMENTO

Si è arrivati alla decisione del nuovo trasferimento: alle 16.30 di quel giorno dalla Riabilitazione specialistica di Villa Beretta è partita un'ambulanza che ha percorso i quaranta chilometri necessari a raggiungere il San Raffaele. Zanardi è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva neurochirurgica, diretto dal professor Luigi Beretta. Il giorno dopo, e arriviamo a sabato, è stato deciso l'intervento chirurgico. Ora le condizioni di Zanardi vengono definite stabili, la crisi della settimana scorsa probabilmente era legata anche alla fine dell'effetto della sedazione a cui era stato sottoposto all'ospedale di Siena, dove era rimasto ricoverato per un mese, prima del trasferimento in provincia di Lecco.

Mauro Evangelisti

