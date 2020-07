L'EMERGENZA

ROMA La richiesta di un porto sicuro, l'attesa. La polemica politica che infuria, la dichiarazione dello stato di emergenza a bordo. Ma ora, a distanza di quattro giorni dalla richiesta di un porto sicuro, per i 180 migranti ospitati sulla Ocean Viking, la nave della Ong Sos Méditerranée, lo stallo sembra essersi risolto: dovrebbero sbarcare oggi a Porto Empedocle. A comunicarlo è stata la Ong con un tweet: «La nave ha finalmente ricevuto istruzione di dirigersi a Porto Empedocle. I 180 sopravvissuti saranno sbarcati». Ieri tutti i naufraghi sono stati sottoposti al tampone per il coronavirus. Per risolvere la situazione degli arrivi, resa più difficile dal rischio contagio da coronavirus, il Viminale ha chiesto e ottenuto che i tamponi siano sempre effettuati a bordo delle navi umanitarie, prima dello sbarco. A occuparsene è stato il personale medico dell'Asp di Ragusa, insieme a due sanitari dell'Usmaf. Le polemiche non sono mancate: «La Regione si è sostituita allo Stato. Non mi pare una cosa normale. Qualcuno a Roma dovrebbe iniziare a chiedersi perché in Sicilia l'Usmaf non ha personale per adempiere ai suoi compiti istituzionali. E fare qualcosa. Subito», ha detto l'assessore siciliano alla Salute, Ruggero Razza. «Non ho ricevuto alcuna comunicazione ufficiale - ha detto invece il sindaco Ida Carmina, del M5s - non capisco perché Porto Empedocle sia l'unico porto sicuro d'Italia, tutto questo crea un gravissimo danno d'immagine alla nostra comunità, con forti ripercussioni economiche».

IL TRASBORDO

Arrivata a Porto Empedocle, la Ocean Viking dovrà restare in rada: dopo il risultato dei test, ci sarà il trasbordo dei 180 sulla nave-quarantena Moby Zaza, noleggiata dalla Protezione civile per tenere in isolamento i naufraghi soccorsi e portati in Italia, evitando che entrino in contatto con gli operatori dei centri di accoglienza e con la popolazione prima di 14 giorni. Sulla Moby Zaza sono attualmente ospitati altri 208 immigrati, sbarcati dalla Sea Watch. Tra loro, 28 sono positivi al virus e sono stati isolati su un ponte della nave, considerato zona rossa. La quarantena dei 208 si è conclusa ieri sera e, se i tamponi di controllo risulteranno negativi, i migranti verranno sbarcati e si creerà il posto per i 180 della Ocean Viking.

Venerdì la nave della Sos Méditerranée aveva dichiarato lo stato di emergenza dopo che sei profughi avevano tentato il suicidio.

LO SCONTRO

Il caso ha scatenato una serratissima polemica politica. Ieri il Governo è stato letteralmente bombardato sui social, principalmente da esponenti di partiti di sinistra, che chiedevano all'esecutivo di fare sbarcare i migranti. In tanti hanno taggato nei post l'account del Pd e quello del segretario Nicola Zingaretti: «Finalmente, in futuro si deve essere più tempestivi. Ma bene. I problemi si risolvono non si cavalcano, soprattutto quando si tratta di vite umane». Dopo l'ok al trasbordo, la reazione del leader della Lega Matteo Salvini non si è fatta attendere: «Minacciano il suicidio... e il governo apre subito le porte. Saranno ospitati sulla confortevole nave Moby Zaza a spese degli italiani e poi sbarcati. Tornano i bei tempi!», scrive su Facebook.

Michela Allegri

