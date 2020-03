L'EMERGENZA

ROMA È un pessimo record per l'Italia. Il numero delle vittime per coronavirus ha superato quelle complessive della Cina: 3.405 i morti, con un incremento rispetto a mercoledì di 427. Nel gigante asiatico, dove tutto è cominciato, i decessi registrati finora sono 3.245. Il dato è stato reso noto dal commissario per l'emergenza Angelo Borrelli nel bollettino della Protezione Civile. Ieri l'aumento dei morti era stato di 475 persone. Il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha raggiunto i 41.035. I guariti sono 4.440, quindi un incremento di 415 rispetto ai 4.025 di ieri.

Ad un mese dalla scoperta del paziente uno, il 38enne di Codogno, il nostro paese abbatte un'altra barriera e continua a viaggiare verso un ulteriore aumento dei contagi. Le 4.480 persone risultate positive in un solo giorno rappresentano il più alto numero mai registrato dall'inizio dell'emergenza e questo nonostante siano ormai 10 giorni che è in vigore il decreto che ha trasformato l'Italia intera in zona protetta.

L'AUMENTO

I numeri dicono che in 24 ore si sono ammalate 186 persone l'ora, con i positivi che sono adesso 33.190. E la Lombardia, che mercoledì aveva avuto un rallentamento nel numero di nuovi casi facendone registrare solo 171, è di nuovo balzata in avanti, con ben 1.672 nuovi positivi. La situazione in molti ospedali della Regione è al collasso. Cinquantanove pazienti ricoverati nelle terapie intensive sono stati trasferiti in altre regioni. A Cremona apre oggi l'ospedale da campo costruito grazie alla solidarietà di una Ong evangelica americana, Samaritan's Purse, con 60 posti letto e 16 posti di terapia intensiva.

«Il picco è vicino ma serve tempo e vanno rispettate tutte le indicazioni delle autorità», ha ribadito il presidente della Società italiana pediatri Alberto Villani che per la prima volta ha rappresentato la componente scientifica nella conferenza stampa della Protezione Civile. C'è poi un altro dato su cui riflettere: i morti registrati in un giorno nel resto d'Italia superano per la prima volta quelli della Lombardia, 218 contro 209. Alcune regioni fanno segnare aumenti importanti - le Marche con un +23 casi e il Piemonte con un +21 ad esempio - e altre addirittura un raddoppio, come la Valle d'Aosta, che passa da 3 a 6.

Sia la Valle d'Aosta che il Friuli Venezia Giulia hanno vietato le attività motorie all'aperto, il presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini ha ridotto drasticamente la possibilità di andare in bici o correre - «si può fare solo rimanendo vicino casa», ha detto - mentre il governatore della Lombardia Attilio Fontana, complice anche la situazione di Milano che ha fatto segnare un'impennata di 634 casi in un solo giorno, si è rivolto nuovamente al premier Giuseppe Conte invocando il modello Wuhan per la città: «Vanno fermate le attività produttive e il trasporto pubblico, troppa gente esce ancora di casa».

I BAMBINI

Ad oggi in Italia ci sono 300 bambini malati di coronavirus ma «non ci sono vittime né casi gravi». Ha sottolineato Villani. «Questo - ha aggiunto - deve rasserenare genitori e nonni, quando ci sono sintomi va comunque interpellato il pediatra e con lui stabilire il da farsi. Ma al momento il coronavirus di per sé non rappresenta un problema per piccoli».

Il ministro Di Maio, intanto, ha annunciato che l'Italia ha firmato un contratto per la fornitura di «100 milioni» di mascherine che arriveranno dalla Cina nei prossimi giorni.

Giuseppe Scarpa

