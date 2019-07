CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'EMERGENZAROMA Da Lampedusa a Catania. Da Catania ad Augusta. Continua a girovagare per i mari siciliani la Gregoretti, nave della Guardia costiera con a bordo da venerdì mattina 131 migranti soccorsi nei giorni precedenti. Ma nessuno dei naufraghi sbarca, tranne in caso di emergenze mediche. Due sere fa sono stati fatti scendere una donna all'ottavo mese di gravidanza, il marito e due figli piccoli. Per gli altri è sempre valido l'ordine impartito dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che per legge ha il compito di indicare il porto...