L'EMERGENZA RIPETUTA

CHIOGGIA Punta Gorzone è finita sott'acqua. Le famiglie che vi risiedono non hanno potuto far altro che assistere impotenti all'allagamento dei pianterreni (foto). «Per fortuna commenta Cinzio Perazzolo non ci siamo lasciati cogliere di sorpresa, nonostante il fatto che nessuno ci avesse messi in guardia dell'imminenza della piena in concomitanza con la massima marea. Si sono ancora una volta dimenticati della dozzina di famiglie residenti nella zona. Privi di indicazioni, ci siamo regolati con i dati riportati dai siti del Centro maree e dell'Arpav. Nei giorni scorsi avevamo già sollevato tutti gli oggetti solitamente al pianterreno. I danni sono comunque ingenti. Temendo il verificarsi di corti circuiti, abbiamo tutti deciso di staccare la corrente non appena l'acqua ha superato il livello dei pavimenti. Verso le 17, nei pianterreni, ci arrivava quasi alle ginocchia. Ora siamo al buio e senza riscaldamento. Come nel 2010 e un paio di volte negli anni 90». Punta Gorzone è una stretta lingua di terra a elevatissimo rischio idraulico sita alla confluenza del Brenta, del Bacchiglione e del grande canale che raccoglie le acque provenienti dal Cavarzerano. Il livello ha cominciato a salire rapidamente verso le 15, quando un'imprevista ondata di piena ha raggiunto l'estuario. Le sommarie contromisure adottate dalla Protezione civile si sono rivelate inadeguate perché le case allagate sorgono all'estremità della lingua di terra il cui piano di campagna supera di poco quello del livello medio del mare.

Le famiglie di Punta Gorzone temono che l'emergenza non sia cessata. Anche oggi, domani e dopodomani, tra le 7 e le 8 del mattino, sono previste alte maree sull'ordine del 120 135 centimetri. E nell'entroterra continua a piovere a dirotto. Le case allagate sono state edificate nei primi decenni dopo la guerra, tutte regolarizzate e condonate. Ed è per questo che, da anni, i residenti reclamano un intervento radicale da parte delle autorità per realizzare banchine con spallette stagne, simili a quelle nella vicina Ca' Bianca.

Roberto Perini

