LA LETTERA

ROMA Sì alla flessibilità di bilancio per il coronavirus. La risposta della commissione europea sul maggior deficit per il 2020 è stata rapida: la lettera firmata da Valdis Dombrovskis e Paolo Gentiloni è arrivata sul tavolo di Roberto Gualtieri poche ore dopo l'invio della comunicazione da parte del ministro italiano. Il testo, dopo le espressioni di vicinanza al popolo di italiano colpito dall'epidemia, ricorda che l'esecutivo comunitario è impegnato a coordinare gli sforzi dei vari Stati membri sul fronte sanitario; quindi entra nel merito del tema finanziario prendendo atto dell'intenzione italiana di portare il rapporto deficit/Pil di quest'anno dal 2,2 originariamente previsto al 2,5. Lo 0,3 per cento di differenza corrisponde ai 6,3 miliardi - in termini di indebitamento netto - stanziati dal governo per affrontare l'emergenza. I due commissari europei rilevano come si tratti di spese una tantum, che quindi sono «escluse per definizione» dal calcolo del saldo strutturale e «non prese in considerazione» quando si tratterà di valutare il rispetto degli obiettivi del nostro Paese, all'interno del quadro di regole del Patto di stabilità.

I RISULTATI

Va ricordato che i risultati di bilancio dei vari Paesi vengono giudicati appunto in termini strutturali, ovvero escludendo dal conteggio sia gli effetti del ciclo economico sia le eventuali voci one off quindi non destinate a ripetersi negli anni successivi. Se le misure saranno di questo tipo, il problema della loro rilevanza ai fini europei non si porrà. Ma Dombrovskis e Gentiloni non si fermano qui, ricordando come le regole europee prevedano anche una specifica clausola per gli «eventi inusuali al di fuori del controllo dei governi». Definizione che purtroppo ben si adatta a quel che sta accadendo in Italia e probabilmente nell'intero continente europeo: questo canale di flessibilità potrebbe garantire al nostro Paese spazi anche maggiori ma dovrà essere valutato una volta che l'Italia e gli altri Stati avranno formalizzato le loro richieste. Questo potrebbe avvenire con la presentazione del Programma di Stabilità, che sulla carta è prevista entro la fine di aprile.

LA RUNIONE

Lunedì 16 marzo è prevista comunque una riunione dell'Eurogruppo che sarà l'occasione per fare il punto della situazione e valutare eventualmente altre iniziative comuni.

In definitiva pare proprio che per il nostro Paese non si porrà alcun problema nei rapporti con l'Unione europea. L'autorizzazione richiesta dal governo al Parlamento, in base all'articolo 81 della Costituzione, potrebbe essere seguita da successive richieste di scostamento qualora si manifestassero esigenze maggiori nel corso delle prossime settimane. Allo stato attuale il deficit nominale del 2,5 per cento appare comunque una stima tutto sommato ottimistica. Il consuntivo dello scorso anno reso noto dall'Istat evidenzia un rapporto deficit/Pil molto inferiore alle stime che lo stesso esecutivo aveva formulato lo scorso autunno. Grazie sostanzialmente a dieci miliardi di maggiori entrate tributarie il disavanzo si è fermato all'1,6 per cento invece del 2,2 preventivato.

IL TRASCINAMENTO

Questo risultato avrà probabilmente un trascinamento positivo anche sull'anno in corso, che però sarà bilanciato in senso negativo proprio dall'impatto della crisi economica legata al coronavirus. Al momento in cui è stata redatta la relazione al Parlamento, l'esecutivo riteneva possibile raggiungere a fine 2020 un obiettivo vicino alla stima del 2,2. Chiaramente se il blocco dell'attività economica dovesse estendersi, allora anche la situazione contabile potrebbe ulteriormente deteriorarsi. In ogni caso sembra chiaro che le misure adottate dai singoli Paesi potranno avere un'utilità relativa se non adottate nel quadro di uno sforzo comune europeo. Paesi come la Francia e la Germania rischiano di vedere un'evoluzione della malattia simile almeno in parte a quella italiana, come evidenziano anche i numeri di ieri sul contagio. In un quadro del genere, l'intero concetto di sorveglianza dei conti pubblici potrebbe passare in secondo piano.

Luca Cifoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA