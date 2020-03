L'EMERGENZA

MILANO Nella battaglia contro il coronavirus, l'incoraggiamento arriva dal direttore generale aggiunto dell'Oms, Ranieri Guerra: «La gente in Italia sta, con estrema coesione sociale, rispondendo in maniera eccezionale a misure eccezionali».

Ma ancora non è finita, purtroppo. Ieri, dall'inizio dell'emergenza, i morti sono più di 2.500, con 345 vittime in un solo giorno. Il numero di persone positive è aumentato di 2.989, per un totale di 26.062, di queste 2.060 sono in terapia intensiva. I guariti, 192 che portano il numero complessivo a 2.941, paiono una goccia in mezzo al mare, ma il capo della protezione civile Angelo Borrelli guarda avanti: «Il dato di oggi è nel trend del periodo, la prossima settimana potremo avere dati più significativi rispetto alle misure prese».

VERSO IL PICCO

Intanto bisogna resistere, soprattutto nell'epicentro della Lombardia dove ieri sono morti 220 pazienti e i contagi sono arrivati a quota 16.620. Le terapie intensive sono al collasso e si procede in due direzioni: spostare pazienti in altre regioni e creare nuovi posti letto ovunque ci sia spazio, mentre procedono i lavori per il nuovo ospedale in Fiera. «Oggi è proseguita l'attività di alleggerimento degli ospedali della Lombardia: cinquanta i pazienti trasferiti, ieri sono stati tre», informa Borrelli. A Bergamo, la provincia più colpita dove ai centralini delle imprese funebri arrivano dieci telefonate all'ora, i letti per i pazienti intubati sono passati da ottanta a cento. Milano oggi ne avrà sedici in più al San Carlo che raddoppieranno nel giro di una settimana.

Serve spazio, ma anche attrezzature: sono arrivati 14 respiratori forniti dalla protezione civile e 30 da terapia sub intensiva dalla Cina. Mentre sul fronte del cointenimento la Toscana, che ha superato i mille contagi con 17 morti, segue la strada del Veneto e lancia uno screening di massa, con l'acquisto di 500 mila test. Occorre attrezzarsi, perché il picco deve ancora arrivare. All'università di Genova un team composto da infettivologi, esperti di sistemi complessi e informatici, ha messo a punto un modello numerico che traccia l'espansione del Covid-19. E prevede che il picco dell'epidemia, per nuovi casi giornalieri, si avrà intorno al 23-25 marzo.

MODELLO GLOBALE

Tutto dipenderà dai comportamenti virtuosi dei cittadini e comunque «aver superato il picco non vorrà dire essere usciti dall'emergenza ma solo che l'epidemia ha iniziato a rallentare e che di li a pochi giorni raggiungeremo anche la saturazione delle unità di terapia intensiva». Sulla fine dell'epidemia, «non è possibile fare previsioni - aggiunge Rezza - perché l'infezione è diffusa a macchia di leopardo. Inoltre la fuga di decine di migliaia di persone al Sud potrebbe portare un incremento dei casi questa settimana. Se le regioni del Mezzogiorno avranno preso precauzioni, forse l'incremento potrà essere contenuto». Certo è che l'Italia è diventata un modello globale: «E' uno dei Paesi più colpiti, ed è ora la piattaforma di know how in Europa. Quello che stiamo imparando in Italia servirà anche all'Europa e a tutto il mondo. Dobbiamo lavorare mano nella mano, imparando ogni giorno, in ogni settore», afferma Hans Kluge, direttore dell'Oms. Avvisando che il tempo è scaduto: «Tutti i Paesi, senza eccezioni, devono intraprendere le loro azioni più audaci per fermare o rallentare la minaccia del virus».

Claudia Guasco

