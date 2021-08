Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'EMERGENZAMILANO Il Nord batte i denti, per paura del maltempo e per il brusco calo delle temperature, mentre il Sud brucia in una morsa di afa. È la pazza estate italiana con lo Stivale spaccato in due dal clima. Il maltempo ha ancora una volta colpito soprattutto la Lombardia. All'alba di ieri il lago di Como ha invaso le strade della città, il lungolago e piazza Cavour, in seguito alle abbondanti piogge cadute negli ultimi due giorni...