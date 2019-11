CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EMERGENZAMILANO I racconti di chi si è salvato sono gli stessi dei sopravvissuti del ponte Morandi, solo la prontezza di chi era a un passo dalla morte ha evitato che il crollo di trenta metri di viadotto inghiottisse vite umane. Sono passate da poco le due del pomeriggio quando una colata di rocce e fango si abbatte sul viadotto della Madonna del Monte sull'autostrada Torino Savona, in direzione Piemonte. Inghiotte trenta metri di carreggiata e per un soffio non trascina con sé le auto e un pullman con decine di persone. Qualcuno dice di...