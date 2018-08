CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EMERGENZAMILANO È il secondo allarme in due giorni. «C'è il terremoto, e non è prevedibile. Gli esperti dicono che è aumentata la probabilità che ci possa essere una scossa ancora più forte, regoliamoci di conseguenza. Questo è il messaggio che deve passare», afferma il capo della Protezione civile Angelo Borrelli. Lunedì ha diramato l'avviso alla popolazione in un vertice alla prefettura di Campobasso - «non possiamo escludere ulteriori scosse, anche di più elevata intensità», ha annunciato - ieri al termine di un incontro a...