L'emergenza migranti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA Hanno forzato il blocco e sono entrati: così come era successo a giugno scorso con la Sea watch 3 del comandante Carola Rackete. Hanno scelto la forza per superare il divieto di ingresso nelle acque italiane firmato dai ministri Salvini-Trenta-Toninelli, e hanno fatto sbarcare a Pozzallo i 104 migranti che si trovavano a bordo della Eleonore, l'imbarcazione della ong Lifeline. Dopo giorni di no, di porti negati, sia da Malta che dall'Italia, l'equipaggio ha dichiarato lo stato di emergenza e ha superato gli stop. Ma l'arrivo in...