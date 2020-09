LO STUDIO

VENEZIA A un mese dall'avvio in Veneto dell'annuale campagna vaccinale, uno studio suggerisce una possibile associazione tra l'inoculazione dei sieri anti-influenzale e soprattutto anti-pneumococcico e una minore probabilità di risultare positivi al Coronavirus. Si tratta di EpiCovid19, promosso dal Consiglio nazionale delle ricerche in collaborazione con diverse realtà scientifiche, a cominciare dall'istituto di Neuroscienze e dal dipartimento di Medicina di Padova, con le ricercatrici Marianna Noale, Caterina Trevisan e Stefania Maggi.

Pubblicati sulla rivista Vaccines, gli esiti dell'indagine epidemiologica «devono essere confermati da ulteriori analisi, ma sono rilevanti data la probabile coesistenza di influenza, infezioni batteriche e Covid-19 nella prossima stagione autunno-inverno», quando al primo colpo di tosse o alla prima linea di febbre sarà necessario effettuare la diagnosi differenziale.

LA COPERTURA

Non a caso quest'anno la Regione ha deciso di anticipare a ottobre l'inizio della campagna stagionale e di aumentare le dosi a 1.306.830 unità, ulteriormente incrementabili a 1.567.000. La vaccinazione non è obbligatoria, ma è raccomandata soprattutto per le categorie più a rischio, come cardiopatici e diabetici, con l'obiettivo di alzare la copertura all'80% pure per gli ultra-60enni e per i sanitari (che nel 2019/2020 non erano andati oltre, rispettivamente, il 55% e il 30%), nonché al 90% per gli ospiti delle case di riposo. Finora il senso era quello di semplificare la diagnosi e accelerare il controllo: se un paziente si è immunizzato contro l'influenza e manifesta comunque i sintomi, avrà la precedenza nel sottoporsi al tampone, in quanto è più probabile che abbia il Covid.

LA CORRELAZIONE

Adesso però questo studio indica anche una possibile correlazione scientifica tra la vaccinazione contro l'influenza e lo pneumococco e la minore vulnerabilità al Coronavirus. Il campione studiato sfiora quota duecentomila: all'indagine hanno aderito, compilando un questionario a partire dallo scorso aprile, 170.731 persone con meno di 65 anni e 28.097 dai 65 in su.

Nello scorso inverno i sieri anti-influenzale e anti-pneumococcico erano stati ricevuti, rispettivamente, dal 16% e dal 2% degli under, dal 53% e dal 13% degli over. Da febbraio in avanti il test anti-Covid è stato effettuato da 6.680 dei partecipanti alla ricerca. «Il nostro studio si legge nel testo, che traduciamo dall'inglese ha scoperto che la vaccinazione anti-pneumococcica è stata associata a una probabilità di ottenere un risultato positivo del tampone inferiore del 39% fra i più giovani e del 44% fra i più anziani». La conseguenza dell'immunizzazione anti-influenzale è invece «meno pronunciata»: la probabilità è minore del 15%, ma solo fino ai 64 anni, mentre fra i più vecchi «non è stata osservata un'associazione significativa».

LE IPOTESI

Sulla correlazione i ricercatori formulano varie ipotesi. Da una parte, «la decisione di vaccinarsi può caratterizzare gli individui con un più alto livello di alfabetizzazione e consapevolezza della salute, atteggiamenti che possono essere legati a un maggiore rispetto delle misure suggerite per la prevenzione del Covid, ovvero distanziamento fisico, pratiche di igiene/disinfezione e utilizzo di dispositivi per la protezione individuale». Dall'altra, va considerato «il potenziale impatto delle diverse politiche sanitarie regionali per quanto riguarda sia la copertura vaccinale che l'accessibilità ai tamponi»: in Veneto, ad esempio, sono ambedue alte.

Detto questo, comunque, «la reattività incrociata, la protezione incrociata e l'immunostimolazione da parte dei due vaccini potrebbero aver contribuito a diminuire il rischio di altre infezioni batteriche o virali». In attesa di ulteriori conferme, dunque, lo studio sostiene l'opportunità di rafforzare la campagna di vaccinazione stagionale, «considerando che le co-infezioni respiratorie multiple possono frequentemente portare, soprattutto in età avanzata, a insufficienza respiratoria fatale».

Angela Pederiva

