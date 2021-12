Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOPADOVA Pur essendo vaccinato, aveva contratto il Covid, sviluppando i sintomi e peggiorando rapidamente in pochi giorni. Tanto da spingere i vicini di casa, preoccupati, a chiamare per due volte in due giorni il 118. Venerdì mattina Marco Grasso, 47 anni da compiere tra dieci giorni, aveva aperto ai sanitari ma aveva rifiutato di farsi visitare e portare all'ospedale. Domenica sera invece da dietro la porta del suo appartamento al 20...