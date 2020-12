L'EMERGENZA

BELLUNO Una lunga serie di immagini di devastazione quelle messe in fila ieri a Belluno, la provincia veneta più colpita dall'ondata di maltempo degli ultimi giorni. Nel pieno dell'emergenza, con la terra che si è sbriciolata in diversi punti nevralgici della già fragile viabilità provinciale (sono circa un centinaio le nuove frane nel Bellunese), c'è anche chi ha provato a raggiungere Cortina d'Ampezzo senza catene, bloccando le strade e mettendo in difficoltà i mezzi di soccorso.

LA CASA DI RIPOSO

Nel cuore della notte sono partiti anche i lavori per evacuare la casa di riposo di Puos di Alpago. Operazione delicata, ma necessaria, visto che l'acqua è entrata nella struttura e ha danneggiato l'impianto elettrico. In sinergia con l'Usl 1 Dolomiti, la Protezione civile ha distribuito gli anziani (tutti covid free) nelle rsa del territorio, qualcuno ha anche fatto ritorno a casa dopo mesi che non aveva un abbraccio dei propri cari. L'Alpago è stato il comune più bersagliato dalla pioggia. In due giorni sono caduti più di 500 millimetri di acqua che hanno fatto alzare il livello dei corsi d'acqua. Il torrente Valda, esondato ieri, ha quasi travolto un'auto su cui viaggiavano madre e figlia del posto. Tragedia sfiorata. L'acqua ha reso il terreno più fragile. Solo in Alpago si sono verificate 30-40 frane. Ma il totale, in provincia, sfiora quota cento se aggiungiamo quelle che hanno interessato Zoldo, il Fadalto (con chiusura temporanea dell'Alemagna), l'Agordino e il Cadore. Tanti i black-out, circa 4.500 persone sono rimaste senza luce, e diverse frazioni sono ancora isolate.

A GOSALDO

A Gosaldo è crollato il ponte di accesso al paese. Circa 27 persone, provenienti da 3 frazioni diverse, sono state evacuate. A trarli in salvo gli uomini del soccorso alpino che hanno predisposto un attraversamento del corso d'acqua e fatto arrivare in zona l'elicottero. Impossibile raggiungere un'abitazione isolata dove vivono marito e moglie, anche se tecnicamente non si tratta di dispersi: gli incaricati del Comune hanno notato delle luci provenire dalla casa. Sempre da Gosaldo arriva l'immagine del camion dei vigili del fuoco stritolato dalle macerie del ponte. Gli operatori sono riusciti a salvarsi poco prima che crollasse.

IN PERICOLO

E a Cortina, ieri pomeriggio, un bambino di 6 anni che stava giocando a nascondino si è perso. Il padre ha dovuto chiamare il Soccorso alpino che l'ha ritrovato dopo un'ora e mezza di ricerche. Frane anche a Sovramonte (qui il fronte è di circa 60 metri), Ponte nelle Alpi, Belluno, Cesiomaggiore e Feltre. Infine c'è stata una slavina nel territorio comunale di Rocca Pietore: la neve ha travolto l'hotel Genzianella che si trova a Sottoguda, località famosa per i Serrai e l'emergenza Vaia del 2008. Il manto bianco, dopo aver abbattuto una finestra, è anche entrato nell'edificio senza fortunatamente coinvolgere nessuno.

ZONA ROSSA

Rocca Pietore, insieme a Livinallongo, San Pietro, Zoppè, Selva e Colle Santa Lucia, rientrava nell'ordinanza con cui il prefetto di Belluno, sabato sera, ha chiuso l'accesso ai non residenti per pericolo valanghe. Il maltempo del fine settimana ha fatto tornare alla mente l'incubo Vaia di due anni fa. «Sotto alcuni aspetti, per esempio per numero di frane, è peggio di Vaia ha commentato il presidente della Provincia Roberto Padrin Non abbiamo avuto il vento, i grandi fiumi hanno tenuto, ma i piccoli corsi d'acqua hanno provocato allagamenti ovunque. Per non parlare di smottamenti e frane: è un territorio martoriato che mette un'enorme incognita sul futuro della montagna». Nonostante l'emergenza, molte persone hanno cercato di raggiungere lo stesso l'Alto Bellunese. Padrin ne ha fermati alcuni a Longarone, tra cui un tir senza catene che era diretto a Cortina d'Ampezzo. Alcuni turisti che soggiornano ad Auronzo di Cadore hanno cercato di raggiungere il lago di Misurina e le Tre Cime di Lavaredo ma sono stati fermati dai carabinieri. «In questo momento ha spiegato Padrin dobbiamo avere rispetto della macchina dei soccorsi. Non possiamo creare difficoltà a chi sta lavorando per il bene di tutti. Stiamo a casa».

