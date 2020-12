L'EMERGENZA

BELLUNO Più di cento persone evacuate dalle loro residenze, duemila famiglie senza luce, paesi isolati, migliaia di metri cubi di materiale sceso sulle strade. Il giorno dopo la grande neve nel Bellunese è stato difficile quasi come le ore dell'emergenza. A creare problemi ieri in particolare la neve: i due metri e mezzo di coltre bianca caduti hanno lasciato Misurina isolata per ore, come anche varie frazioni del Comune di Comelico Superiore e il comune di Danta. È stato quasi impossibile, per tutta la giornata di ieri, raggiungere Cibiana di Cadore, con la strada di accesso, la sp 347, chiusa fino a sera a causa dei lavori di ripristino dopo gli smottamenti, e il passo Cibiana off limits. Ma la situazione più grave in Val di Zoldo dove la frana di 2mila metri cubi caduta a Forno, sulla strada 251, per essere rimossa richiederà almeno 20 giorni: i massi dovranno essere fatti brillare. L'unica via di accesso alla Valle è il passo Staulanza, lasciato aperto da Veneto strade, nonostante tutti i valici dolomitici siano chiusi per il pericolo valanghe. Chiuse anche le linee ferroviarie verso il Bellunese: per i pendolari della Ponte nelle Alpi-Vittorio e della Longarone Calalzo autobus sostitutivi fino al 14 dicembre. Ripristinata ieri mattina invece la tratta Montebelluna-Belluno. L'unica certezza in queste giornate era l'autostrada A 27, rimasta sempre aperta, al contrario dell'autostrada del Brennero riaperta ieri mattina dopo 36 ore.

FUORI CASA

Resteranno in altre strutture, per almeno un mese, i 76 anziani ospiti della casa di risposo di Puos, in comune di Alpago, completamente allagata domenica dall'acqua. A queste persone si aggiungono alcune famiglie: una a Palughetto nell'Alpago, altre a Gosaldo, e 15 persone a Perarolo dove incombe da tempo la frana della Busa del Cristo. A Gosaldo in particolare le operazioni di soccorso sono state difficili e hanno visto impegnati, carabinieri, vigili del fuoco e soccorso alpino che hanno raggiunto solo ieri l'ultima coppia, due veneziani, in località Botter.

MISURINA

Grande preoccupazione per tutta la giornata a Misurina, completamente isolata e al buio. Solo in serata, grazie a un power unit gruppo elettrogeno, la luce è tornata. Per tutta la giornata la situazione è stata al centro dell'attenzione della prefettura, con cui era in contatto la sindaca di Auronzo, Tatiana Pais Becher. Ed Enel ha spiegato che in giornata quasi tutte le 2mila utenze rimaste senza luce in provincia sono state nuovamente erogate salvo casi puntuali o di difficile accesso a causa di strade sbarrate oppure impraticabili.

IL LAVORO

Anche ieri al lavoro decine di vigili del fuoco con un centinaio di interventi. In Alpago e Feltrino sono proseguiti prosciugamenti. In Comelico i pompieri hanno lavorato per taglio di rami spezzati dal peso della neve, che hanno bloccato per ore alcuni tratti della statale 52 Carnica isolando frazioni. Il prefetto di Belluno Adriana Cogode ha emesso una nuova ordinanza valida fino alla mezzanotte di oggi con cui rinnova il divieto di transito ai mezzi con massa superiore ai 7,5 tonnellate sulla Alemagna da Longarone verso Cortina e sulla statale 51 bis per i primi 12 chilometri, oltre che sulla ss 52 Carnica dal chilometro 64 al 110. Intanto a Cortina, a 62 giorni dai Mondiali, scoppia la polemica tra minoranza e amministrazione per le strade e i presunti ritardi nelle pulizie.

Olivia Bonetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA