L'EMERGENZABELLUNO Bianco Natal, ma che confusione. Con un po' di neve Cortina e il Cadore sono andati in tilt. Cinque chilometri di coda, una trentina di interventi di cui due a bilici, un albero caduto in mezzo alla strada e una manciata di tamponamenti. Sembra nessun ferito ma in serata il caos è sfociato in emergenza con auto bloccate nella morsa del gelo e, a terra, una lastra di ghiaccio. LA GIORNATAIl bilancio della giornata di ieri nella parte alta della provincia di Belluno pare un bollettino di guerra. La nevicata, durata quasi...