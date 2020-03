L'EMERGENZA

BARCELLONA La settimana che si prevedeva sarebbe stata la più dura in Spagna per l'epidemia da Coronavirus è già qui e ogni giorno è peggiore del precedente. Ieri i contagi sono arrivati a quasi 40.000, 6.584 nuovi casi (+20%), neppure in Cina o in Italia si era mai giunti a tanto in 24 ore. I nuovi contagi sono soprattutto nella Comunità di Madrid, che ora ne conta oltre 12.300 e in Catalogna, ove sono più di 7.800 nel totale.

I decessi sono stati 514 più di lunedì (+24%), dall'inizio dell'epidemia le vittime sono state 2.696, di cui 1.535 solo nella Comunità di Madrid. Superiore al numero di morti è però quello delle persone guarite che finora sono state 3.794.

Se nei prossimi giorni si dovesse raggiungere il picco, come sembra dallo scatto ascendente della curva epidemica nelle ultime 48 ore, bisognerà fare molta attenzione, ammonisce Fernando Simón, coordinatore delle Emergenze del ministero della Sanità, perché la pressione dell'epidemia sugli ospedali sarà più lunga di quella sulla popolazione, dal momento che passano alcuni giorni tra la manifestazione dei sintomi della malattia e l'eventuale ricovero e messa in terapia intensiva.

Tra i più colpiti le persone anziane che vivono in residenza. L'esercito ha già sanificato 271 centri per anziani su tutto il territorio spagnolo. Il governo ha dettato un nuovo ordine per sottomettere tutte le residenze alle Comunità Autonome.

Elena Marisol Brandolini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

