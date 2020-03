L'EMERGENZA

BARCELLONA Ieri è stato il giorno peggiore in Spagna per numero di decessi nell'epidemia del Coronavirus, ben 462 morti in appena 24 ore (oltre 2.200 le vittime totali), la cifra più alta finora. I contagi sono cresciuti di 4.500 unità, superando i 33.000 casi, il 9,4% del totale di quelli mondiali, il 18,4% degli europei. Eppure, come spiega Fernando Simón, direttore del Centro di coordinamento di allerte ed emergenze sanitarie del ministero della Sanità, l'incremento di contagi è del 14%, lo stesso di domenica. Un altro dato di attenzione è che il numero di malati ricoverati nelle UCI si è ridotto dal 15% al 13%. Tra i nuovi contagiati potrebbe esserci anche la vicepresidente del governo spagnolo Carmen Calvo, di anni 62, che è stata ricoverata in un ospedale di Madrid per una infezione respiratoria. La vicepresidente si era recata in ospedale nel pomeriggio di domenica, dove le avevano fatto vari test ed è ora in attesa di conoscere il risultato del test per il Covid19. Calvo si era già sottoposta al tampone nei giorni scorsi, come tutti i ministri del governo, dopo che la ministra di Eguaglianza Irene Montero era risultata infettata dal virus. Fu allora che risultò contagiata dal Covid 19 anche la ministra del Territorio Carolina Darias.

I TEST

Sono 3.910 le persone contagiate tra il personale sanitario, attorno al 12% degli infettati. Perciò i test che stanno arrivando, circa 1 milione, verranno indirizzati soprattutto a questo collettivo di lavoratori e agli anziani ricoverati nelle residenze. Perché queste residenze sono a rischio di diventare un grave focolaio d'infezione, com'è già successo nella Comunità di Madrid. E l'esercito ieri ha trovato, in alcune residenze sparse nel paese, i cadaveri di persone anziane conviventi con gli altri ospiti, senza più la presenza del personale socio-sanitario.

La Comunità di Madrid conserva il triste primato nell'espansione del contagio (oltre 10.500) e del numero di morti (1.263), seguita dalla Catalogna (quasi 6.000 contagi e 245 morti) e dai Paesi Baschi (oltre 2.400 infettati e 120 decessi). A Madrid si è abilitato il Palacio del Hielo per accogliere le salme, dopo che i servizi funebri della capitale hanno annunciato di non poterlo fare più. Diversi ospedali della Comunità di Madrid sono ormai sopraffatti dalle dimensioni dell'epidemia: come si è visto dalle immagini diffuse sulle reti sociali dell'Hospital Infanta Leonor di Madrid e dell'Hospital Severo Ochoa di Leganés che mostrano malati sdraiati sul pavimento dei corridoi.

Elena Marisol Brandolini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA