L'EMERGENZA AREZZO La chiusura per ammaloramenti del viadotto Puleto sulla E45

L'EMERGENZAAREZZO La chiusura per ammaloramenti del viadotto Puleto sulla E45 a Valsavignone (Arezzo) al confine fra Toscana e Romagna è scattata nel pomeriggio dopo il provvedimento preso dal gup Piergiorgio Ponticelli su richiesta del procuratore Roberto Rossi, ma il lavoro dei tecnici Anas è stato senza sosta fin dal mattino perché ora c'è un intero comprensorio senza una viabilità alternativa idonea e vanno limitati i disagi. L'INCHIESTAAlla procura di Arezzo c'è un fascicolo, contro ignoti, per omissione di lavori in costruzioni che...