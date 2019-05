CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EMERGENZAALPAGO (BELLUNO) Se la frana si porterà via il paese di Schiucaz l'abitato non risorgerà più lì. Lo ha spiegato ieri l'assessore regionale alla Protezione Civile, Gianpaolo Bottacin, che ha incontrato in Municipio a Farra la popolazione del paesino in comune di Alpago. È l'ipotesi peggiore, ma è stata prospettata anche questa, viste le pressanti domande dei 17 sfollati. Gli abitanti del paesino sul torrente Tesa che nel giro di pochi minuti, domenica scorsa, hanno dovuto abbandonare tutto e fuggire. Qualcuno è in albergo,...