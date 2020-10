L'ALLARME

SAPPADA Il Comune di Sappada rischia di diventare il primo paese zona rossa del Friuli Venezia Giulia. E le limitazioni potrebbero scattare già oggi, dal momento che il comitato d'emergenza della Regione si riunirà stamattina con un argomento all'ordine del giorno che dominerà sugli altri: la situazione epidemiologica del borgo turistico delle Dolomiti e le armi per spegnere in fretta il focolaio che minaccia di allargarsi ancora. A dettare l'agenda sono i numeri: il 6 ottobre Sappada contava 13 contagiati; ieri il conto è salito a quota 53 su 1.315 abitanti dal ritorno dell'emergenza, trasformando il paese nel punto caldo del Friuli Venezia Giulia. Il numero dei positivi è quasi quintuplicato in undici giorni, e a preoccupare è il ritmo con il quale il virus riesce a moltiplicare le sue vittime. Considerando l'incidenza settimanale della trasmissione del virus, è stato rilevato un progressivo incremento: da 0,23 per cento a 0.76 per cento. L'analisi epidemiologica ha individuato dieci focolai, di cui sei a trasmissione familiare e quattro a trasmissione in ambito lavorativo.

ORE DI ATTESA

La situazione è peggiorata ieri mattina, quando sulla scrivania del vicepresidente del Fvg, Riccardo Riccardi, sono atterrati i dati freschi sul focolaio sappadino. Nel pomeriggio si è riunita la task force regionale, arricchita dalla presenza del sindaco di Sappada, Manuel Piller Hoffer. L'istituzione della zona rossa è sembrata a lungo l'opzione più probabile, ma in serata ha prevalso la linea della prudenza. «Abbiamo scelto di attendere altri dati - ha spiegato Riccardi al termine del vertice d'urgenza -, relativi soprattutto ai tamponi che saranno analizzati a breve. Poi decideremo quali saranno le misure restrittive più adeguate al caso peculiare». Non si parla più di se, ma di quando e di come.

IL MODELLO

Quella di Sappada dovrebbe essere una zona rossa soft, attenuata. Niente cordone sanitario, non ci sarà una nuova Vo' Euganeo. Il modello da seguire è quello di Sesto in Pusteria (Bz), dove si è scelto di chiudere le attività commerciali alle 18 e di interrompere la frequenza scolastica in presenza. «Il vero nodo - ha confermato Riccardi - è quello delle lezioni scolastiche: sarà sciolto nelle prossime ore». Appare scontata, invece, la limitazione dell'orario di apertura di tutte le attività commerciali. «Vogliamo riuscire a spegnere i focolai», ha affermato il vicepresidente del Fvg. Non dovrebbero invece essere istituiti dei veri e propri blocchi, quindi da Sappada si potrà transitare, anche se sarà vivamente sconsigliato.

GLI OBIETTIVI

Spegnere i focolai riducendo i momenti di aggregazione, ma non solo. L'intento della Regione è anche quello di salvare la stagione turistica invernale di Sappada. Il concetto è chiaro: meglio un reset oggi, che una chiusura totale quando il paese accoglierà i primi turisti della neve. La decisione finale sarà presa oggi, quando alla Direzione Salute del Fvg arriveranno i risultati degli ultimi dieci tamponi effettuati per contenere i focolai sappadini. «Sono stati valutati i dati e l'andamento del contagio da settembre ad oggi e sono state analizzate diverse soluzioni per contenere la diffusione del virus - ha spiegato il sindaco Piller Hoffer -. Si è quindi deciso di aggiornare la riunione a domani (oggi, ndr), attendendo i risultati dei tamponi eseguiti di recente e, su altro versante, i possibili provvedimenti del governo nazionale».

Marco Agrusti

