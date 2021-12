Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOCONEGLIANO (TREVISO) Uscito dall'ospedale dove è stato ricoverato per Covid, Lorenzo Damiano, presidente dei Pescatori di Pace e leader pentito nei No vax, si è ritrovato solo. La clamorosa redenzione sulla via del vaccino - «A volte bisogna passare per una porta stretta per capire le cose così come sono. Mi vaccinerò e invito tutti a farlo», ha detto dopo essere guarito - gli ha fatto terra bruciata attorno, anche se in molti...