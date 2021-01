LE APERTURE

VENEZIA Gli impianti di risalita rimarranno chiusi, quindi non è ancora consentito lo sci nelle piste, ma alcune aperture consentiranno alla montagna di non morire soffocata in questa stagione invernale eccezionalmente ricca di neve. Si possono infatti fare ciaspolate, escursioni e gite di scialpinismo fuori dal proprio Comune. Il chiarimento è contenuto nel sito del Governo tra le Fap, le domande frequenti per le quali si chiedono dei chiarimenti. Soddisfatto l'Uncem, l'Unione nazionale dei comuni e enti montani, che ha visto così recepita quella che era una loro richiesta. Tutti i dubbi che ruotavano attorno alle attività tra i monti sono diventati certezze con alcune aperture importanti che si concentrano attorno al fatto che è possibile esercitare sport in Comuni diversi se quel tipo di attività non è possibile farla nel proprio. E siccome ciaspe e sci da alpinismo sono difficili da usare in pianura, ecco che si può andare nei Comuni montani ad utilizzarli. Il Trentino, inoltre, proprio in virtù del calo dei contagi, sta valutando di fare un'ordinanza per consentire a chi arriva da fuori regione di raggiungere le seconde case. Il maggior numero di seconde case in Trentino sono di persone residenti in Lombardia ed Emilia Romagna, mentre quelle dei veneti sono meno, salvo nella zona del Primiero, anche per ragioni di vicinanza al confine.

LA SODDISFAZIONE

«Si va nella direzione che avevamo richiesto e auspicato dice soddisfatto Marco Bussone, presidente nazionale dell'Uncem - sono decisioni ragionevoli e consentono spostamenti, sempre con il massimo buon senso e contenimento assoluto del rischio contagio rispetto ai comportamenti individuali. Si possono fare ciaspolate e gite di sci alpinismo, ma anche passeggiate, naturalmente con regole connesse al distanziamento e alla prevenzione». Oltre a questo non tralascia i danni subiti e annuncia: «Ora ci mettiamo al lavoro sui ristori per le categorie colpite dalla crisi pandemica». La soluzione all'enigma che si era aperto dopo l'ultimo Dpcm è appunto in una risposta scritta, dove si afferma che «è consentito per le zone arancioni e gialle recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, del proprio Comune o, in assenza di tali strutture, in Comuni limitrofi, per svolgere esclusivamente all'aperto l'attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento».

I CHIARIMENTI

E poi nella sezione spostamenti, sempre per le zone arancioni e gialle, si dice che «è possibile recarsi in un altro Comune, dalle 5 alle 22, per fare attività sportiva solo qualora questa non sia disponibile nel proprio» e questo non riguarda solo la montagna, ma anche ad esempio il tennis se nel proprio Comune non ci sono campi attrezzati. Si pongono però delle limitazioni, è infatti possibile spostarsi purché il Comune di destinazione «si trovi nella stessa Regione», inoltre «nello svolgimento di un'attività sportiva che comporti uno spostamento, come ad esempio la corsa o la bicicletta» è possibile entrare in un altro Comune «purché tale spostamento resti funzionale unicamente all'attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza». Infine per ogni attività sportive è sempre importante mantenere una distanza di almeno di due metri l'uno dall'altro.

Raffaella Ianuale

