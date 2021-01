LA SITUAZIONE

TRIESTE «Siamo tra le Regioni in grado di vaccinare di più e più in fretta. Ora chiedo ai friulani di rispettare tutte le regole e di tenere duro, perché grazie alla nostra capacità di immunizzare più persone possibile in un tempo relativamente breve, usciremo da questo incubo. Impegnamoci per tutelare la salute di tutti». Il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ritrova le parole di marzo, quando fu il primo a spronare i suoi concittadini verso uno sforzo di unità e coesione di fronte alla minaccia del contagio. Da domani la regione tornerà in zona arancione, come accaduto dal 15 novembre al 6 dicembre. «La circolazione del virus sul nostro territorio - ha detto Fedriga - è attualmente molto elevata. Dobbiamo fare uno sforzo per piegare la curva. La zona arancione durerà almeno tre settimane».

I PARAMETRI

Sono stati l'incidenza dei positivi su 100mila abitanti e il livello di occupazione dei posti letto in ospedale, a condannare il Friuli Venezia Giulia alla seconda zona arancione in due mesi. L'Rt al di sotto della quota uno (0,94, in rialzo rispetto allo 0,91 precedente) non è bastato ad evitare la stretta. In Rianimazione è occupato il 39 per cento dei posti, mentre le Medicine sono sature al 53 per cento. L'incidenza è schizzata da 205 a 270 positivi su 100mila abitanti nella settimana tra il 4 e il 10 gennaio. Elementi, questi, che hanno collocato il Friuli Venezia Giulia nella fascia ad alto rischio. Anche ieri sono stati registrati 698 casi da tampone molecolare, più altri 221 da test rapido. Ancora troppi, anche se il tasso sui tamponi è sceso dal 10,1 al 9,1 per cento. «Il nostro scopo - ha ribadito Fedriga - è diverso da quello della scorsa primavera, quando avevamo spezzato il contagio con il lockdown duro. Oggi l'obiettivo è quello di far tornare l'epidemia sotto controllo, confidando nella potenza dei vaccini». Proprio per questo la zona arancione invernale rischia di essere più lunga di quella autunnale, che era stata in grado solo di appiattire, e non di piegare, la curva dei contagi e dei ricoveri. Il rischio è che lo stop possa durare più di un mese, un periodo durante il quale estendere la campagna vaccinale alla popolazione, e non più soltanto al personale sanitario e agli anziani delle case di riposo.

LA MISSIONE

«Abbiamo chiesto a gran voce al ministro Roberto Speranza di avere più vaccini e di averli nei tempi giusti. Possiamo uscire in tempi mediamente rapidi dal rischio sanitario della pandemia. Siamo pronti a immunizzare gli ultraottantenni e le categorie a rischio gravate da patologie pregresse». A poche ore dalla zona arancione, Fedriga continua a insistere sul tema vaccini, «che ci aiuteranno a risolvere una parte molto importante del problema». Tornare in zona gialla però non sarà facile: per passare alla fascia moderata di rischio serviranno meno contagi e meno ricoveri. E dovrà essere una tendenza consolidata, non un episodio. «Nel frattempo - ha spiegato ancora il presidente della Regione - pretenderemo l'arrivo di una quota di infermieri e medici da dedicare al vaccino superiore a quella comunicataci dalla gestione commissariale». Il 20 gennaio sono in arrivo 30 persone, tra medici e infermieri. «Ne abbiamo chiesti 106», ha replicato Fedriga.

I NODI

Il presidente leghista aveva presentato al governo un pacchetto di richieste legate al Dpcm approvato dopo il vertice con le Regioni. «Avevo chiesto di rivedere il criterio secondo il quale alcune attività economiche sono costrette a chiudere, ma non sono stato ascoltato. In primavera, quando non conoscevamo il virus, era logico chiudere tutto. Oggi invece non ci si dovrebbe limitare ai codici Ateco, bensì servirebbe valutare il reale impatto di una singola attività sulla diffusione del contagio. Ma ora non è il momento delle polemiche, dobbiamo contenere i contagi e lasciare campo libero ai vaccini». Infine la scuola. In Fvg è confermato lo stop alle lezioni in presenza alle superiori sino al 31 gennaio. «Dispiace che un ministro come Azzolina non si renda assolutamente conto della situazione che vivono Paese e Regione, e abbia un atteggiamento irresponsabile, aggressivo. Penso non sia all'altezza del compito che ricopre», ha concluso.

Marco Agrusti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

