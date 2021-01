LA REAZIONE /1

PADOVA «Terrò aperto per il pranzo con servizio al tavolo, tra le 12 e le 15». È la decisione di Luca Scandaletti, titolare della pasticceria Le Sablon di via Guido Reni a Padova, conosciuta ai più per la partecipazione al programma televisivo Cake star. Scandaletti ha deciso fin da subito di aderire all'iniziativa #ioapro di oggi. Per quale motivo aderisce? «Siamo arrivati a un punto di non ritorno. Siamo additati come la causa del contagio ma non è assolutamente così, quindi non capisco perché dobbiamo rimetterci. Forse è più facile prendersela con noi, siamo diventati capri espiatori. Due giorni fa sono stato in un centro commerciale per una consegna ed era strapieno, mentre noi siamo alla frutta».

Cosa farete oggi?

«Non faremo servizio di caffetteria al tavolo, per quello continueremo con l'asporto, bensì ristorazione per il pranzo. Saremo aperti tra le 12 e le 15 per tutti coloro che avranno voglia di mangiare un boccone qui da noi. Non sarà molto, mi sarebbe piaciuto garantire un servizio completo ma con 21 dipendenti in cassa integrazione questo è quello che posso offrire in queste condizioni».

Non teme le sanzioni? Si annunciano controlli serrati...

«Assolutamente no, che facciano pure. Cosa cambia se mi chiudono per cinque giorni? Per il modo in cui stiamo lavorando è come fossimo già chiusi! Mi devono forse spaventare i 400 euro di multa? Questo è un treno da prendere e ho intenzione di salirci, con tutti i rischi e i pericoli che ciò potrebbe comportare. Ma dobbiamo fare qualcosa, non possiamo continuare a stare zitti».

E i clienti? Anche loro rischiano la multa.

«A chi verrà offrirò il pranzo. Abbiamo ricevuto diverse manifestazioni di sostegno da parte dei cittadini, credo che nemmeno loro si lascino spaventare e dopo tutti questi mesi di chiusura c'è voglia di uscire, ritrovare quella socialità che sta mancando, seppur rispettando le regole come il distanziamento e l'uso della mascherina».

Cosa vorrebbe ottenere con questa iniziativa?

«Vogliamo lavorare ma per farlo a quanto pare serve battere i piedi. Dobbiamo farci sentire. Non capisco i colleghi che dicono di aver paura delle multe però ho fatto qualcosa per andare loro incontro, alla fine siamo tutti sulla stessa barca. Posso farle vedere?».

Prego...

«Queste sono due locandine, una con la scritta Aderisco e l'altra Sono a favore. Così chi avrà paura ad aprire o non potrà per mille ragioni potrà comunque dare il suo sostegno e unirsi alla protesta. Chissà che la nostra voce non venga finalmente ascoltata».

Cosa vorrebbe dal governo? «Che la smettesse di prenderci in giro...»

Silvia Moranduzzo

