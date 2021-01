LA RICHIESTA

VENEZIA I presidenti delle cinque Regioni che da domani entreranno nella zona di rischio arancione chiedono con una lettera al Governo «di fornire doverose e puntuali rassicurazioni circa un'immediata messa in campo di ristori e la loro quantificazione».

La lettera dei governatori Antonino Spirlì (Calabria), Stefano Bonaccini (Emilia Romagna), Attilio Fontana (Lombardia), Nello Musumeci (Sicilia) e Luca Zaia (Veneto) è indirizzata al premier Giuseppe Conte e ai ministri Roberto Speranza, Roberto Gualtieri, Francesco Boccia, Federico D'Incà. I cinque non contestano la classificazione delle rispettive regioni in zona arancione («Abbiamo piena consapevolezza che la decisione è stata adottata in base ai dati elaborati dalle autorità scientifiche e alle indicazioni della cabina di regia a fronte della preoccupante diffusione del virus Covid-19»), ma fanno presente che il provvedimento avrà una «ricaduta drammatica» su «imprenditori e operatori impegnati in attività produttive, commerciali, ricettive, turistiche, gastronomiche, sportive e ricreative» perché ci saranno «ulteriori restrizioni alla mobilità dei cittadini e alla normale conduzione delle attività economiche dei tessuti produttivi, già duramente messi alla prova e segnati da un punto di vista finanziario, economico e operativo da precedenti provvedimenti restrittivi e dal lungo lockdown primaverile».

Di qui la richiesta di adeguati ristori: «Alla luce di questa situazione di profondissima crisi in cui si dibattono migliaia e migliaia di imprese dei nostri territori siamo pertanto con la presente a chiedere che il Governo ci fornisca doverose e puntuali rassicurazioni circa un'immediata messa in campo di ristori e della loro quantificazione, onde evitare ulteriori penalizzazioni a queste categorie e affinché venga scongiurato il rischio, assai concreto, che interi comparti vengano definitivamente cancellati dalla geografia economica delle nostre Regioni».

L'ANNUNCIO

E in attesa dei ristori di Natale, quelli finalizzati ad aiutare bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie e le categorie penalizzate dalle chiusure imposte dal Covid, già si pensa al nuovo decreto-stampella per le imprese in difficoltà. Il provvedimento, che il governo stava elaborando già prima di Natale ipotizzando uno scostamento del deficit di circa 20 miliardi, prevedeva nelle intenzioni anche un rinvio del pagamento delle cartelle, finalizzato ad evitare la valanga di richieste, accompagnato forse dall'arrivo una nuova rottamazione. «Mai come adesso - ha scritto su Facebook il presidente del Consiglio Giuseppe Conte - dobbiamo lavorare per introdurre nuove misure di sostegno alle famiglie, ai lavoratori, alle imprese. A questo riguardo già la settimana prossima porteremo al Consiglio dei ministri la richiesta di scostamento su cui poi il Parlamento sarà chiamato a esprimersi, così da poter varare un nuovo decreto-ristori per alleviare le difficoltà in particolare degli operatori economici».

IL MECCANISMO

Il dato certo è che il nuovo meccanismo di ristori automatici messo a punto attraverso l'Agenzia delle entrate funziona bene ed è veloce. L'agenzia guidata da Ernesto Maria Ruffini ha dato il via libera a 221mila bonifici automatici per circa 628 milioni di euro che, in poche ore, arriveranno direttamente sui conti delle attività danneggiate dalle chiusure imposte durante le festività natalizie. Con questa ultima tranche, i contributi a fondo perduto erogati dall'inizio della pandemia dalle Entrate hanno superato quota 10 miliardi, per complessivi 3,3 milioni di bonifici accreditati in base ai molti decreti che si sono succeduti: i dl Rilancio, Agosto, Ristori da uno a quater e Natale. (al.va.)

