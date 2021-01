L'ATTIVITÀ

VENEZIA Ogni giorno in Veneto oltre 9.300 persone entrano in contatto con le Unità speciali di continuità assistenziale (Usca). Si tratta delle 60 squadre di giovani medici, in tutto 517, che insieme agli infermieri e agli operatori sociosanitari dei distretti sostengono l'attività dei punti tampone e curano i malati a domicilio. «Questi ultimi mediamente sono 2.200, pazienti Covid che vengono trattati a casa, per cui li consideriamo ospedalizzazioni evitate», afferma Maria Cristina Ghiotto, direttore delle Cure primarie in Regione.

SUL TERRITORIO

Istituite dal Governo con il decreto 14 del 9 marzo, le Usca non sono sorte dal nulla in Veneto, ma sono andate a innestarsi sull'esperienza dell'integrazione sociosanitaria fra gli ospedali e il territorio. «La nostra Regione spiega Ghiotto conta 97 équipe infermieristiche, per un totale di 865 infermieri, dedicati esclusivamente alle cure domiciliari. Prima dell'emergenza Covid, assicuravamo una presa in carico e cioè una continuità nell'assistenza al 7,7% degli ultra 65enni, contro una media italiana dell'1,88%. Lo ricordo perché il nostro è un modello forte che va riconosciuto». In questi tempi di polemiche sulla tenuta del sistema veneto, infatti, più di qualche volta è stato messo in discussione l'effettivo apporto delle Usca, oltre che dei medici di famiglia e delle guardie mediche, alla gestione di una pandemia altrimenti destinata a gravare sulle spalle dei reparti ospedalieri, a cominciare dal Pronto soccorso. A questo proposito, la funzionaria regionale difende a spada tratta il servizio, evidenziandone «tre aspetti qualificanti» che lo differenziano dallo schema statale: «Il primo è il fatto che in Veneto il domicilio non è solo la casa in cui la persona abita con la sua famiglia, ma anche la struttura residenziale in cui si trova a vivere, com'è ad esempio una casa di riposo. Il secondo è legato alla sinergia con i medici di medicina generale: ad ognuno di questi è collegata un'Usca. Il terzo riguarda il lavoro congiunto tra gli infermieri delle cure domiciliari e i medici delle Unità».

IL PROBLEMA

L'ingaggio di questi ultimi, sottolinea l'assessore regionale Manuela Lanzarin, «tramite l'ultima Finanziaria è stato prorogato al 31 dicembre 2021», con un compenso di 40 euro lordi all'ora. Gli incarichi sono andati via via aumentando negli ultimi sei mesi, passando dai 215 di luglio ai 517 di dicembre. Per il 9,3% si tratta di iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale e per il 26,2% di medici (titolari o supplenti) di continuità assistenziale. La maggior parte, e cioè il 64,5%, è invece costituita da laureati e abilitati che aspettano di entrare nelle Scuole di specializzazione, il che per alcuni di loro avverrà finalmente a fine gennaio. «Il problema rimarca Ghiotto è che così da febbraio ne perderemo una quota che stimavamo nel 30%, ma che in alcune Ulss potrebbe salire anche al 50-60%. Bisognerà trovare una soluzione a questa criticità, che andrà ad aggiungersi alle minori manifestazioni di interesse al reclutamento riscontrate in alcune aree meno appetibili sul piano logistico, come le zone montane in provincia di Belluno».

I NUMERI

Finora le Usca garantiscono, dalle 8 alle 20 7 giorni su 7, la presenza in servizio di 179 medici. In media vengono effettuati quotidianamente 771 accessi domiciliari, di cui 582 a casa, 36 in Rsa e altri 36 nelle strutture intermedie, nonché 9.765 tamponi, cioè il 21% del totale fra molecolari (24%) e antigenici (19%). Quanto alle dotazioni, il 98% dispone di saturimetro, il 90% di termometro a distanza e il 79% di elettrocardiografo portatile.

A.Pe.

