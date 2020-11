LA CLASSIFICAZIONE

VENEZIA Dunque il Veneto è in zona gialla, per cui da oggi scattano il coprifuoco dalle 22 alle 5, la didattica a distanza al 100% nelle scuole superiori, la capienza al 50% dei mezzi pubblici, la chiusura anche dei musei e, nel fine settimana, dei centri commerciali. Ma questa classificazione, che in giro per l'Italia ha scatenato confronti e perplessità, è il risultato di una valutazione tecnica o di una scelta politica? La snervante attesa di mercoledì ha alimentato sospetti e dietrologie, ma il governatore Luca Zaia esclude interferenze: «Non ho passato la giornata a fare e a brigare, ho appreso della nostra fascia dall'annuncio del premier Giuseppe Conte, ora però evitiamo l'entusiasmo oltre misura perché questo non è un gioco a premi in cui ci sono i primi e gli ultimi della classe».

IL CONTRADDITTORIO

Questo comunque non toglie che il sistema di giudizio possa essere migliorato, secondo il presidente. «È vero che ci sono tre rappresentanti delle Regioni nella cabina di regìa riconosce Zaia ma credo sarebbe giusto che ciascun territorio, visto l'impatto di queste decisioni, potesse confrontarsi sui famosi 21 indicatori con il ministero della Salute e con l'Istituto superiore di sanità. Non dico il governatore, ma almeno un tecnico. Altrimenti è come valutare la salute di un'azienda leggendone semplicemente il bilancio: non c'è tutto nei numeri, vanno anche capite le dinamiche del mercato. Per questo chiediamo un contraddittorio, su dati solidi e condivisi, altrimenti sono ragionevoli le rimostranze di chi contesta l'analisi di dati vecchi».

LA COLLABORAZIONE

Zaia cestina anche le indiscrezioni su un presunto e imminente ingresso in zona arancione: «Questa è roba da WhatsApp. In queste ore mi hanno mandato di tutto, una montagna di putt Non sono assolutamente a conoscenza di notizie di questo tipo, fermo restando il potere di istituire mini-lockdown mirati, come avevamo fatto in Comelico. Bisognerà vedere l'andamento nei 7 e nei 14 giorni, anche se immagino che nel caso in cui la situazione dovesse precipitare, si potrebbe intervenire prima. Ma in questo momento siamo in fascia gialla e spetta a noi tenercela». Pure la Regione sembra dunque in linea con l'appello alla collaborazione rivolto dal Governo, la cui linea è di attaccare solo quei presidenti che tendono a ignorare la gravità dei dati, non quelli che li hanno condivisi al di là di alcuni ritardi.

I TAMPONI

Paradossalmente si annunciano più difficili le relazioni con i veterinari, chiamati dalla Regione al tavolo per discutere del loro coinvolgimento nell'effettuazione dei tamponi, al quale saranno invitati anche farmacisti e odontoiatri, mentre si parla pure di corsi di formazione per operatori sociosanitari. Zaia è amareggiato: «Abuso di professione? Mi sembra di risentire le stesse polemiche di marzo, quando non trovavamo i respiratori. Se questo è il problema, normativamente daremo le coperture. Ma mi dispiace non si capisca che in emergenza ci vogliono misure emergenziali. Comunque da parte nostra non c'è nessuna obbligatorietà e nessuna contrapposizione. Ringrazio anzi chi si sta mettendo a disposizione volontariamente, fra cui medici in pensione e cittadini che mostrano buon cuore».

IL BOLLETTINO

Intanto il virus continua a correre. Ieri in Veneto sono stati registrati altri 3.324 contagi, che sommati ai 546 del Friuli Venezia Giulia, portano a 3.870 l'incremento di giornata a Nordest, dove sono stati contati anche 48 morti (39 in una regione e 9 nell'altra). «La situazione è di allerta critica, per questo dobbiamo stare attenti, altrimenti rischiamo di passare in fretta dalla fascia gialla a quella arancione e quindi alla rossa», avverte Zaia. Le situazioni più pesanti, sul piano dei ricoveri, sono nelle province di Padova, Belluno e Verona, per un totale in Veneto di 1.316 degenti in area non critica e 178 in Terapia intensiva. Nel frattempo al Covid Hospital di Schiavonia è positiva una decina di operatori in Chirurgia, tra cui alcuni infermieri che avrebbero dovuto andare a supportare le Semi-intensive.

LE MASCHERINE

«Ma se l'organizzazione ospedaliera compete alla macchina regionale sottolinea Zaia c'è un'altra componente che è in capo a noi cittadini e che non possiamo delegare a nessun altro. Mi riferisco al contagio. Torno a dire che bisogna usare ossessivamente le mascherine, igienizzarsi le mani ed evitare gli assembramenti. Dal tracciamento dei contatti emerge che abbiamo una strage di focolai domestici e di infezioni a cene tra amici e colleghi, addirittura sanitari risultati positivi dopo aver partecipato a serate aziendali. Rivolgo un appello in particolare ai giovani. Se vedo uno con il naso fuori, gli dico: tu mi stai portando in area rossa, dove non si esce più dai confini comunali e regionali, dove si chiudono bar e parrucchiere».

