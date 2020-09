VERSO IL VOTO

VENEZIA Oltre che una vicenda umana e una questione politica, il ricovero di Arturo Lorenzoni diventa anche un caso mediatico. Prima la positività al Coronavirus e poi il malore in diretta stanno avendo un oggettivo impatto sulla campagna elettorale, al punto da mettere in dubbio l'unico confronto pubblico fra i nove candidati alla carica di presidente della Regione: l'appuntamento in tivù si terrà ugualmente, ma non è detto che ci saranno tutti i concorrenti. Sullo svolgimento del dibattito, promosso dalla Rai e fissato per venerdì 18 settembre, grava infatti l'incognita della partecipazione da parte dell'alfiere di centrosinistra, tanto che adesso il tema è stato posto all'attenzione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Dopo il calo di pressione accusato domenica, per ora Lorenzoni resta ricoverato in Malattie Infettive. Il suo staff ha riferito che, dopo aver «cenato regolarmente e dormito tutta la notte», ieri il docente universitario «ha passato una giornata tranquilla» ed «è stato sottoposto a un gran numero di esami dai medici dell'ospedale di Padova, con esiti rassicuranti», tanto che «la situazione clinica è buona e i controlli dovrebbero concludersi presto». «Nel frattempo Lorenzoni è in costante contatto telefonico con la famiglia e con gli amici e risponde alle centinaia di messaggi di solidarietà e incoraggiamento ricevuti», hanno spiegato i collaboratori, tanto che nel pomeriggio sui suoi canali è apparso questo post: «Sono stato letteralmente sommerso dai messaggi di vicinanza sui social, a dimostrazione che questi mezzi possono essere usati bene, facendoci sentire vicini quando è impossibile esserlo di persona».

Un chiaro riferimento agli odiatori che invece, nelle ore precedenti, avevano dato il peggio di sé. La risposta più eloquente è però arrivata dalla delegazione di attivisti e candidati che ha voluto manifestare sotto le finestre del reparto, alzando i cartelli con la scritta Arturo ci siamo noi: un gesto di vicinanza che Lorenzoni «ha apprezzato».

In questo frangente, tuttavia, il suo comitato elettorale deve affrontare le ripercussioni organizzative della situazione clinica: «Al momento, tutti gli impegni sono sospesi. Le attività previste, anche online, per i prossimi giorni restano in stand-by». Incerta rimane dunque pure la partecipazione di Lorenzoni al confronto televisivo. «Decideranno i medici», sottolinea lo staff, facendo capire di non voler operare alcuna forzatura, dopo il mancamento avvenuto durante il collegamento Facebook dell'altro giorno. Se anche il portacolori del centrosinistra dovesse essere dimesso, quindi, non è detto che sarebbe possibile una sua presenza da remoto. Peraltro l'opzione è ora al vaglio della Vigilanza Rai, la cui delibera sulla par condicio prevedeva finora solo ospiti in presenza. «L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune si legge nel regolamento non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza». Com'è successo ad esempio ieri, nel confronto tra i candidati alla carica di sindaco di Venezia, a cui l'uscente Luigi Brugnaro ha ritenuto di non prendere parte.

Evidentemente però quella delle Regionali è una storia ben diversa: l'eventuale assenza di Lorenzoni non sarebbe una scelta politica, bensì un obbligo sanitario. Oltretutto non è escluso che, a quel punto, anche il principale avversario Luca Zaia decida di rinunciare alla puntata, come ha già fatto per tutti gli altri spazi televisivi proprio in segno di fair play verso lo sfidante, a cui ieri ha rinnovato «gli auguri di pronta guarigione» e la solidarietà rispetto agli insulti ricevuti: «Tutti coloro che fanno azione di denigrazione sui social devono essere condannati senza se e senza ma».

Angela Pederiva

